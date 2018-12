Miten automatisaatio muuttaa työtä? Palkittu taiteilija Anu Suhonen tekee aiheesta näyttelyn Lontooseen

Jaa

Kuvataiteilija Anu Suhosella on alkuvuodesta yksityisnäyttely Lontoossa. Residenssijakson päätteeksi avautuvan näyttelyn teemana on työ, ja sen innoittajana on toiminut keskustelu työn tulevaisuudesta.

Prosessikiihdyttämö / Process Accelerator, 2017.

Miten työ ja toimeentulo muuttuvat, kun uudet tekniikat, kuten robotisaatio ja 3D-tulostus, lyövät läpi? “Suomen perustulokokeilua seurataan tarkasti Britanniassa, sillä vaihtoehdot palkkatyöhön perustuvalle toimeentulolle kiinnostavat. Anu Suhosen omaperäinen ehdotus kommentoi älykkäästi automatisaation ja kuluttamisen teemoja”, kuvailee Suomen Lontoon-instituutin taide- ja kulttuuriohjelman päällikkö Jaakko Nousiainen. Tämä on Suhosen ensimmäinen näyttely Britanniassa. Hän käyttää näyttelyssä 3D-tulostamista. “Teokseni Process Accelerator on satiirinen teos siitä, mitä tapahtuu kun prosessit kiihdytetään äärimmilleen. Se kuvantaa ja kommentoi yhteiskunnallista lyhytnäköisyyttä sekä kulutuskulttuuria. Teos kutsuu pohtimaan, kulkeeko jatkuvaan kasvuun ja kuluttamiseen perustuva järjestelmä kohti omaa tuhoaan?”, Suhonen kertoo työnsä taustoista. Suhonen saapuu tammikuussa Lontoon residenssiin, jonka päätteeksi hänellä on näyttely galleria Block 336:ssa, Lontoon Brixtonissa,8.2.–9.3.2019. Suomen Lontoon-instituutti toteuttaa residenssin yhteistyössä galleria Block 336:n kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Prosessikiihdyttämö / Process Accelerator, 2017. Lataa Prosessikiihdyttämö / Process Accelerator, 2017. Lataa Anu Suhonen Lataa