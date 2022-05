MM-kiekon ja huipputeknologian huumaa Nokia Arenalla – Wapicen tekoälyratkaisu optimoi ihmisvirtoja

Danfoss Drives tähtää IoT:n ja tekoälyn avulla elinkaariratkaisujen eliittiin 14.4.2021 16:41:05 EEST | Tiedote

Danfoss on maailman johtava taajuusmuuttajien tuottaja, joka panostaa laadukkaiden ja tarkkaan testattujen tuotteiden lisäksi tuotteiden elinkaareen. Danfoss on valinnut Wapicen IoT-TICKET® -alustan globaaliksi IoT-alustakseen ja rakentanut sen avulla DrivePro® Remote Monitoring -palvelun, jonka avulla taajuusmuuttajat liitetään ympärivuorokautiseen valvontaan. DrivePro® Remote Monitoring -palvelu on osa yrityksen laajaa elinkaaripalvelujen valikoimaa. Palvelu on käytössä globaalisti, mm. Kiinassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa.