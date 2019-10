MobilePay ja 4H yhdessä vahvistamaan nuorten yrittäjyyttä

MobilePay ja 4H ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorten työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja sekä auttaa työllistymistä matalan kynnyksen yrittäjyyden kautta. MobilePay helpottaa yrittäjyyden aloittamista tarjoamalla nuorille maksutaparatkaisun, johon ei liity laitehankintoja tai kiinteitä kustannuksia.

MobilePayn ja nuorisojärjestö 4H:n kaksivuotisen yhteistyösopimuksen kautta pyritään helpottamaan nuorten yrittäjyyttä valtakunnallisesti. 4H on järjestö, joka antaa 13–28-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kevyesti ja matalalla kynnyksellä. Yritysideana voi olla esimerkiksi leivonnaisten myynti, nettisivujen suunnittelu, siivouspalvelu tai lastenhoito.

Tällä hetkellä 4H-yrityksiä on valtakunnallisesti 1260 kappaletta, niissä toimivia yrittäjiä taas yli 1500. Yrittäjyys on Suomessa tärkeä elinkeino: Suomessa on yhteensä lähes 290 000 yrittäjää, joista suurin osa, 93 %, on mikroyrittäjiä. MobilePay haluaa nyt osaltaan tehdä suomalaisesta yrittäjyydestä helpompaa, sillä se on talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta elintärkeää.

Yrittäjyyden kokeileminen helpottuu entisestään, kun MobilePay tarjoaa 4H-yrittäjille helpon tavan hoitaa yrityksen rahaliikennettä. MobilePayn 4H-yrittäjille tarjoama MyShop-maksutapa on kevyt ratkaisu maksujen vastaanottoon, sillä se ei vaadi erillisiä laitehankintoja, eikä yrittäjälle koidu sen käytöstä kiinteitä kustannuksia. MobilePayn ja 4H:n yhteistyöllä autetaan nuoria yrittäjiä hallinnoimaan myynnistä syntyvää rahaliikennettä luotettavasti ja turvallisesti.

– 4H-yrittäjyys on järjestömme avaintoimintoja ja erinomainen tapa tukea nuorten työllistymistä ja osallisuutta. Yhteistyömme MobilePayn kanssa mahdollistaa nuorille 4H-yrittäjille turvallisen, matalan kynnyksen maksutavan. MobilePay on myös digitaalisiin sovelluksiin tottuneille nuorille luontainen maksuväline, joka kulkee helposti kännykässä mukana, 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski kommentoi.

4H-järjestö tekee työtä, jotta jokainen suomalainen lapsi ja nuori löytää omat vahvuutensa ja saa mahdollisuuden kasvaa aktiiviseen, kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Järjestö tavoittaa sekä kaupungeissa että maakunnissa asuvat nuoret ja tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille asuinpaikasta riippumatta.

– Nuoret ovat olleet ydinkohderyhmämme alusta saakka ja he ovatkin ottaneet MobilePayn käyttöön osaksi päivittäistä arkeaan ensimmäisinä. On hienoa, että nyt pääsemme yhdessä 4H-järjestön kanssa tarjoamaan nuorille joka puolella Suomea kevyen ratkaisun maksujen vastaanottamiseen. Haluamme promota yrittäjyyttä Suomessa ja kehittää nuorten taloustaitoja. Siihen tämä yhteistyö on oiva toimenpide, ja odotamme innolla yhteistyömme tuloksia, MobilePay Finlandin CEO Anniina Heinonen sanoo.





MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, joka on ilmainen kaikkien pankkien asiakkaille. Sovellus toimii kaikilla yleisimmillä älypuhelimilla, kaikilla korteilla ja kaikissa maksutapahtumissa, kuten kuluttajien välisissä maksuissa, verkkokaupoissa, pienemmissä myymälöissä, suurilla ketjuilla, sovelluksissa, kansalaisjärjestöjen varainkeruussa, toistuvissa maksuissa ja laskujen maksussa. MobilePay Suomi on osa MobilePay-konsernia. Vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana tehtyjen siirtojen määrä kasvoi 129 prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2018.

Suomen 4H-liitto on valtakunnallinen nuorisojärjestö, jossa on 50 000 jäsentä. Lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa järjestävät yli 200 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. 4H on toiminut Suomessa nuorten työllistäjänä jo yli 90 vuoden ajan. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatus ovat tärkeä osa 4H-nuorisotyötä. Yli 8 000 nuorta vuosittain saa työkokemuksen 4H:n kautta. Lue lisää: www.4h.fi