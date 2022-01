Monikkoperheet tarvitsevat sujuvia ja oikea-aikaisia palveluita

- Monikkoperheessä perheen lapsilukumäärä kasvaa ennakoimattomasti kerralla kahdella, kolmella tai jopa neljällä. Monikkoperheet ovat pieni erityisryhmä, jolle on tärkeää ja toivottavasti aiempaa helpompaa tarjota sujuvasti heidän tarvitsemansa hyvinvointialueen sote-palvelut, Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula toteaa.

Monikkoperheille erityisen tärkeitä tavoitteita ovat:

1) Tiedonkulun ja palvelupolkujen on oltava sujuvia

Erityisesti monikko-odottajan ja keskosperheen palvelupolku neuvolan ja erikoissairaanhoidon kesken on selkiytettävä.

2) Järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyön on oltava kattavaa ja suunnitelmallista. Järjestöistä löytyvää kokemus- ja asiantuntijatietoa on hyödynnettävä palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä.

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava monikkolapsia odottaville perheille monikkoperhevalmennusta. Yhteistyö monikkoperhevalmennuksessa on tarkoituksenmukaisinta niin, että hyvinvointialue tarjoaa valmennukseen ammatillisen asiantuntemuksen ja monikkoperheyhdistys kokemusasiantuntijuuden.

3) Lapsi- ja perhepalvelujen työntekijöiden on tunnistettava monikko-odottajien ja monikkoperheiden erityistarpeet

Työntekijöille on tarjottava täydennyskoulutusta perheiden monimuotoisuudesta. Neuvoloissa on oltava osaamista monisikiöraskauksista ja monikkoperheiden tukemisesta. Synnytyksen jälkeen monikkosynnyttäjälle tulee olla tarjolla äitiysfysioterapiakäynti.

4) Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus on varmistettava

Palvelun tulee lähteä perheen tarpeista niin, että sen myöntämiskriteerit eivät perusteettomasti rajoita palvelun tarkoituksenmukaista sisältöä. Myös tiedotukseen on panostettava, jotta perheet löytävät tarvitsemansa palvelun piiriin. Palvelun tulee olla kohtuuhintaista.

5) Tietojärjestelmien kehittämisessä tulee huomioida monikkoperheet

Monikkoperheiden erityistarpeet tulee huomioida tietojärjestelmien kehittämisessä. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus syöttää useamman samana päivänä syntyneen tiedot järjestelmään.

6) Järjestöille on oltava tarjolla maksuttomia kokoontumistiloja esimerkiksi kohtaamispaikkatoiminnan tai perhekeskusten yhteydessä.

Rakentamisessa tulee turvata perheystävällisyys ja esteettömyys.