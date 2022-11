Monikkoperheiden ohjaukseen valmistui päivitetty opas

Oppaan uuteen versioon on koottu tuoretta tutkimustietoa kaksosten ja kolmosten odotuksesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta sekä arjesta kotona uusien perheenjäsenten kanssa. Päivitetyssä oppaassa monikkoperheet kohdataan yhä monimuotoisempina.

− Päivitetty opas vastaa nykykäytäntöjä raskauden seurannassa ja synnytyksen hoitamisessa. Se tuo uutta tutkimustietoa vanhemmuuteen kasvusta, monikkovanhemmuudesta sekä monikkolasten yksilöllisyyden tukemisesta, oppaan toimittanut terveystieteiden tohtori Jenni Kerppola kertoo.

Täysin uusina sisältöinä oppaassa on monimuotoisiin perheisiin keskittyvä luku sekä kestävän kehityksen teemat, joilla kannustetaan monikkoperheitä pohtimaan ekologisia valintoja pikkulapsiarjessa. Myös isien osuutta tuodaan yhä näkyvämmäksi.

Oppaan kirjoittamiseen on osallistunut laaja joukko monikkoperheiden ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Opas on julkaistu sähköisenä versiona Suomen Monikkoperheet ry:n verkkosivuilla www.monikkoperheet.fi ja se lähetetään sähköpostitse Suomen äitiys- ja lastenneuvoloihin loppuvuoden aikana. Myös ohjaustilanteen tueksi laaditut esitysdiat on päivitetty ja ne ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.



Ohjausmateriaali on maksuton.