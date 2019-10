Moottorikelkkasafarien järjestäjät voivat vaikuttaa kelkkailun turvallisuuteen

Moottorikelkkasesonki lähestyy erityisesti maamme pohjoisosissa. Moottorikelkkasafareita järjestävät yrittäjät voivat valmistautua kauteen myös turvallisuusvalmisteluilla. Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa laatinut moottorikelkkasafareita järjestäville yrityksille käytännölliset ohjeet moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi.

Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella -opas perustuu Lapin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan vuosien aikana tutkimiin kelkkaonnettomuuksiin. Kelkkailussa erityisesti ensikertalaisille tapahtuu paljon loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia.

Tutkinnan tuloksista oli löydettävissä kohteita, joita kehittämällä onnettomuuksia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi reittien suunnittelu ja safarioppaiden koulutus. Tärkeää on huomioida erilaiset asiakasryhmät kaikissa vaiheissa.

– Moottorikelkkasafarien asiakasryhmä on laajentunut sen jälkeen, kun nykyisin käytössä olevan kelkkailuopetuksen runko luotiin yli parikymmentä vuotta sitten. Tuolloin safareilla kävi lähinnä suomalaisia yritysasiakkaita, kun taas nykyään esimerkiksi iäkkäitä kuljettajia ja ulkomaalaisia turisteja on aiempaa enemmän. Asiakasryhmien erilaiset tarpeet on hyvä ottaa huomioon safareja suunnitellessa, Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen huomauttaa.

– Nautin itsekin moottorikelkkailusta, mutta se on kuitenkin laji, joka tulee ottaa vakavasti. Kelkka ei ole lelu. Uskon, että kelkkailuyrittäjille suunnatun oppaamme avulla kelkkailusta voidaan tehdä entistä turvallisempaa, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari täydentää.

Lisätietoja:

Opas löytyy suomen- ja englanninkielisenä sivulta www.oti.fi/kelkkaopas

• OTIn tietopalvelu arkisin klo 9–15, p. 040 450 4666

• Ylitarkastaja Jaakko Leinonen, Tukes, puh. 029 505 2141



Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi