MTV uudistaa toimintamalliaan, Johannes Leppänen operatiiviseksi johtajaksi

MTV uudistaa organisaatiotaan ja tiivistää kahden erillisen liiketoimintansa yhteistyötä. Mainosrahoitteisen ja kuluttajarahoitteisen liiketoimintayksikön sijaan tulosvastuun ottaa yksi operatiivinen johtaja, joksi nimitetään Johannes Leppänen.

Tuodakseen perinteisen mainosrahoitteisen televisioliiketoimintansa rinnalle myös täysimittaisen kuluttajamaksullisen sisältöpalvelun, otti MTV kaksi vuotta sitten käyttöönsä kahden liiketoimintayksikön mallin. Molemmat yksiköt ovat saavuttaneet tavoitteensa, joten MTV voi suunnitelmansa mukaisesti suoraviivaistaa toimintarakennettaan. Operatiiviseksi johtajaksi nimitetään aiemmin kuluttajarahoitteisen liiketoimintayksikön vetäjänä toiminut Johannes Leppänen. MTV:n myyntiorganisaatioon rekrytoidaan uusi kaupallinen johtaja, joka tulee keskittymään mainostajiin suoraan ja samalla syventämään myös yhteistyötä mediatoimistojen kanssa.

MTV:n mainosrahoitteista liiketoimintaa johtanut Sami Vikback jättää keväällä toimensa Pöllölaaksossa ja siirtyy takaisin Ruotsiin.

”Olemme kahdessa vuodessa saavuttaneet paljon enemmän, kuin mitä olisin uskaltanut odottaa. Seitsemän vuoden pituisen kuivan kauden jälkeen tuloksemme on kasvussa ja mainoskanavatarjontamme sekä tavoittavuutemme häikäisevässä iskussa. Tämän päivän MTV on vahvempi ja viisaampi kuin aikoihin, joten nyt on sopiva hetki yhdistää liiketoimintayksikkömme ja keskittyä koko talon voimin palvelemaan katsojasta aktiiviseksi kuluttajaksi muuttuneita suomalaisia ja heidän huomiostaan kisaavia mainostaja-asiakkaitamme”, taustoittaa MTV:llä maaliskuun loppuun jatkava Sami Vikback.

”Kuluva syksy on konkretisoinut kaksi vuotta sitten asettamamme tavoitteen. Ohjelmistossamme on imua ja katselussa päihitämme kilpailijamme kirkkaasti. Numerot osoittavat, että suomalaiset paitsi viihtyvät monipuolisesti kaikissa palveluissamme, myös mainosmyynnissämme on saavutettu hienoja tuloksia”, iloitsee MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund ja jatkaa: ”Kahden organisaatiomallin rakenne on mahdollistanut sekä mainos- että kuluttajarahoitteisille palveluillemme uudistamis- ja kehittämisrauhan. Nyt tehtävä muutos ketteröittää toimintaamme entisestään ja tuo päätöksentekoa organisaatiossa alemmaksi.”

Organisaatiomuutoksen myötä kanavajohtaja Jaana Pasonen vastaa kaikista MTV:n kanavien ja palveluiden sisällöistä ja niiden tuottavuudesta, johtaja Saara Pekkonen vastaa digitaalisista palveluista ja asiakaspolusta, markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio vastaa kaikkien MTV:n kanavien ja palveluiden brändeistä, markkinoinnista ja viestinnästä ja Emmi Vainionpää jatkaa maksutelevision johtajana vastuullaan jatkossa kaikki MTV:n jakelu. Jaana, Saara, Susa ja Emmi raportoivat rooleissaan Johannes Leppäselle.

MTV:n johtoryhmä