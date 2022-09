Muistutus: MEDIAKUTSU: ”Verkkokauppa kotimaisen kasvun moottoriksi – Avaimet vauhtiin!” Huipputilaisuus Tampereella G Livelabissa keskiviikkona 21.9. klo 11

Suomalaiset tekivät maaliskuussa ennätyssuuria verkko-ostoksia – ”Tämä on sekä erittäin hyvä että todella huono uutinen” – kotimaiset toimet tarpeen 14.4.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Verkko-ostosten koko on hypännyt ennätyslukemiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kertoo kotimaista verkkokauppaa reaaliaikaisesti seuraava Verkkokauppaindeksi. ”Keskimääräinen ostos kasvoi peräti 75%, mutta tilauksia tehtiin 30% vähemmän… pian on pelättävissä paha notkahdus”, kertoo indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Juuri nyt on äärimmäisen tärkeää, että suomalaiset toteuttavat asenteitaan ja ostavat suomalaisia tuotteita ja palveluita”, arvioi Suomalaisen Työn Liiton Tero Lausala.