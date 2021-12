Muistutuskutsu medialle: Aikuiskoulutuksen investoinnit - kannattavaa kenelle? Huomenna 15.12. klo 10

Muistutuskutsu medialle: Mikä on Suomen talouden iskukestävyys? 3.11.2021 10:03:14 EET | Tiedote

Mikä on Suomen talouden shokkiherkkyys? Minkälainen iskukestävyys meillä on verrattuna muihin? Miten koronakriisi runteli kansainvälistä kauppaa ja arvoketjuja? Mihin suuntaan arvoketjut ovat muuttumassa? Miten talouden kriisinsietokykyä voisi parantaa? Vastauksia mm. näihin kysymyksiin on luvassa, kun Etla julkistaa tuoreen valtioneuvostolle tehdyn tutkimuksen talouden haavoittuvuudesta 4.11. klo 9.30. Raporttiin pureudutaan syvemmin taustoittavassa webinaarissa Teamsissa. Aika: Torstai 4.11. klo 9:30–10:30 Paikka: Teams Webinaarissa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö esittelee tarkemmin ”Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus” -raportin. Läsnä kommentoimassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä muut raportin laatimiseen osallistuneet Etlan tutkijat Ville Kaitila, Tero Kuusi, Markku Lehmus, Mika Pajarinen ja Timo Seppälä. Tilaisuuden juontaa viestintäjohtaja Tytti Sulander. Webinaarin alustava ohjelma: 9:30 Tilaisuuden avaus