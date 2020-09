Muistutuskutsu medialle: ETLA julkaisee syksyn suhdanne-ennusteen 14.9. klo 10

Kutsu medialle: ETLA julkaisee syksyn suhdanne-ennusteen 14.9. klo 10 8.9.2020 15:05:02 EEST | Tiedote

- Missä määrin koronavirus on romahduttanut taloutta? - Ovatko pahimmat arviot toteutumassa? - Miten käy Suomen valtiontaloudelle ja työllisyystavoitteelle? - Miltä näyttävät maailmantalous ja euroalue ensi vuonna? Muun muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos esittelee webinaarissa vuoden 2020 toisen talousennusteensa: Suhdanne 2/2020. Aika: Maanantai 14.9. klo 10–11 Paikka: Teams Tuoreet luvut ja arvion esittelee Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus. Kysymyksiin on vastaamassa myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Ensimmäistä kertaa Etla on tarkastellut myös talouden epävarmuuden arvioimista suomalaisesta uutisdatasta koneoppivalla mallilla. Ilmoittautuminen perjantaihin 11.9. klo 10 mennessä sähköpostitse: tilaisuudet@etla.fi Osallistujille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä linkki tilaisuuteen. Tervetuloa! Suhdanne-julkaisun verkkoversio on luettavissa 14.9. alkaen osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös