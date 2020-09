MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE: Kiina pyrkii teknologian supervallaksi – mitä tekee Suomi?

SUOMALAISTEN ENEMMISTÖ PITÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ VÄLTTÄMÄTTÖMYYTENÄ 29.7.2020 07:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisista 64 prosenttia ajattelee, että kansainvälistyminen on peruuttamaton prosessi, jossa Suomen on oltava mukana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 19 prosenttia.