MUISTUTUSKUTSU: Parempaa työelämää! / Uutuuskirjojen julkistamistilaisuus to 27.4. klo 9

Ohjelma

9.00 Vinkkejä itsensätyöllistäjän arkeen:

Itsensätyöllistäjän verkostoituminen, Sini Linteri

Itsensätyöllistäjän työssä jaksaminen, Hanna Pelttari



9.45 Tauko



10.00 Sydämellä töissä:

Työkaverisuhteiden vaiettu voima, Sanna Fäldt



10.45 Pientä tarjoilua ja seurustelua, haastattelumahdollisuus





Sini Linteri & Hanna Pelttari, Itsensätyöllistäjän opas

Itsensätyöllistäjän opas on kirjoitettu freelancerin ja yrittäjän avuksi arjen työhön. Se sisältää tärkeimmät tiedot ja vinkit yritystoiminnan aloittamisesta itsensä johtamiseen ja jaksamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Teos ei kaunistele arkea, vaan tuo esille niin hyvät kuin huonotkin puolet itsensä elättävän freelancerin tai yrittäjän työstä.

Sini Linteri on yrittäjä ja kieliammattilainen. Hän on suomentanut lastenkirjallisuutta ja tietokirjoja. Hanna Pelttari on kustannustoimittaja ja kääntäjä. Pelttari on toiminut yrittäjänä vuodesta 2012 alkaen.



Sanna Fäldt, Sydämellä töissä. Rakenna hyviä työelämäsuhteita

Sydämellä töissä. Rakenna hyviä työelämäsuhteita on opas parempaan työelämään. Kirja tarjoaa tietoa, tosielämän kokemuksia ja monipuolisia harjoituksia itsensä ja muiden kohtaamiseen aidosti ja inhimillisesti. Sydämellä töissä auttaa kehittämään kohtaamistaitoja sekä lisäämään luottamusta ja empatiaa työpaikalla.



Sanna Fäldt on viestinnän, työpsykologian ja työyhteisösovittelun ammattilainen, toinen kokemuksellisen valmennustoimisto Braversin perustajista sekä työelämätaitojen valmentajana ja sovittelijana. Sydämellä töissä on Fäldtin kolmas tietokirja.