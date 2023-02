Muistutuskutsu: ”Riittävätkö rahat ja hoitajat?” Keskustelutilaisuus taloudesta ja kansalaisten hoivan turvaamisesta eduskunnassa – UUTTA TIETOA! Ke 22.2. klo 8.15-9.30

Brexit on ansaitusti päätymässä historian suurten typeryyksien romukoppaan – May häviää äänestyksen tiistaina, eikä todennäköinen lykkäyskään pelasta surkeaa sopimusta: EU:n strategia on onnistunut 14.1.2019 13:04:01 EET | Tiedote

Brittien EU-eron iso kuva on jäänyt Brexit-uutissekamelskan peittoon. Theresa Mayn hallituksen ahdinko on vääjäämätön seuraus EU:n neuvottelustrategiasta. Jo pitkään on ollut selvää, että britit voivat saada EU:lta vain itsensä kannalta niin huonon erosopimuksen, ettei heidän sitä kannata hyväksyä. Tämä tulee tiistaina todistettua, kun Mayn neuvottelema erosopimus hylätään parlamentissa. Samalla alkaa toden teolla pyristely eroon koko Brexitistä, arvioi pitkän linjan EU-asiantuntija Jussi Seppälä.