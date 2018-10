MUJI avaa Euroopan suurimman myymälänsä Suomeen ensi syksynä

MUJIn Euroopan toiminnoista vastaava MUJI EUROPE HOLDINGS Ltd perustaa Suomeen tytäryhtiön ja avaa Helsinkiin Kampin Kauppakeskuksen neljänteen kerrokseen Euroopan suurimman myymälänsä syksyllä 2019.

MUJI haluaa olla ihmiset, yhteiskunnan ja luonnon yhdistävä foorumi. Yrityksen päätuotelinjat ovat muoti, kodintavarat ja ruoka.

MUJI Food

Ruoan alkutuottajat, kuten viljelijät ja kalastajat, ovat jääneet kaupunkilaisten elinpiiristä. Monet eivät tunne ruoan tuottajia tai maaseutua ja vesistöjä, joista ruoka on peräisin. MUJIn uuteen myymälään tulee ensimmäisenä Euroopan myymälöistä oma ruokaosasto, jossa on tarjolla hyvää ja turvallista lähiruokaa suoraan tuottajilta.



MUJI BOOKS

MUJI tuo saataville laajan valikoiman lifestyle-aiheisia kirjoja. Kirjat ja tuotteet yhdessä tarjoavat uusia ideoita ja ratkaisuja jokapäiväiseen elämään. Läpi myymälän sijoitetut kirjahyllyt luovat yhteyksiä ideoiden, osastojen ja tuotteiden välille.



MUJI Marketplace

MUJI toimii foorumina kaupunkilaisille ja tarjoaa myös muille puitteet myydä omia tuotteita. Lähtökohtana on kausittaisen saatavuuden mukaan vaihtuva valikoima.



OPEN MUJI

MUJI järjestää säännöllisiä tapahtumia, jotka rakentavat keskusteluyhteyttä kaupunkilaisten kanssa. OPEN MUJI on tila, joka on luotu tätä tarkoitusta varten. Tapahtumien aikataulut julkaistaan verkkosivuilla ja myymälässä.

MUJI Embroidery Service

MUJIn brodeerauspalvelussa asiakkaat voivat valita yli 300 brodeerausmallin ja kirjaimen joukosta haluamansa lisättäväksi mihin tahansa brändin vaatteeseen tai tekstiiliin. Palvelu sopii erinomaisesti nimikirjailuun ja yksilöllisiin lahjoihin.



POP UP -kauppa Kampissa

MUJI on avannut Helsinkiin kolmannen pop up -kauppansa, joka palvelee 29.10.–20.1. ja juhlistaa brändin tuloa Suomeen. Kampin Kauppakeskuksen neljännessä kerroksessa sijaitsevassa kaupassa on tarjolla päivittäistarpeisiin keskittyvä valikoima MUJIn tunnettuja tuotteita, kuten MUJIn tuoksudiffuusori, säkkituoli, paperitarvikkeet ja siivoustuotteet.



Tietoa MUJIsta

MUJI on perustettu Japanissa 1980-luvulla vastauksena ja vastaliikkeenä tuon ajan kulutusyhteiskunnan kaupallisuudelle. MUJI on lyhenne ilmaisusta Mujirushi Ryohin, joka tarkoittaa merkittömiä laatutuotteita. MUJI avasi ensimmäisen Euroopan myymälän 1991 Lontoon Liberty-tavarataloon. Nykyään Euroopassa on 57 MUJI-myymälää. MUJIlla on kolme pääperiaatetta, jotka ovat pysyneet samoina tähän päivään asti:

1. Materiaalien valinta

2. Prosessien virtaviivaistaminen

3. Pakkausten yksinkertaistaminen



MUJIn tuotteet syntyvät tarkan valmistusprosessin tuloksena, jolloin tuotteiden lopputulos on suunniteltu ja hyvin harkittu. Tuotteiden yksinkertaisuudesta ja tyhjyydestä muodostuu vakaa pohja ajatuksille ja tunteille.



MUJI on saanut kiitosta siitä, että se on resursseja säästävä, edullinen, yksinkertainen, anonyymi ja luonnonläheinen. Nostamatta mitään näistä kuvauksista yli muiden, MUJI pyrkii täyttämään ne kaikki.