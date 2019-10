MUJI avaa lippulaivamyymälän Kampissa 8.11. klo 9.00 – 500 ensimmäiselle asiakkaalle lahjakassi

Japanilainen lifestyle-ketju MUJI avaa odotetun lippulaivamyymälänsä Kampin kauppakeskuksen neljänteen kerrokseen perjantaina 8.11. Ovet aukeavat kello 9.00 ja 500 ensimmäiselle asiakkaalle on luvassa MUJI-tuotteita sisältävä lahjakassi.



3500 neliömetrin kokoinen kauppa on pinta-alaltaan Euroopan suurin. Koko kerroksen kattavan kaupan valikoimassa on muotia, kodintavaraa ja ruokatarvikkeita sekä lasten leikkipaikka ja Open MUJI -galleria ja -tapahtumatila. Myymälästä löytyy myös Euroopan ensimmäinen MUJI-ravintola ja kahvila. Japanilaisten herkkujen lisäksi myynnissä on valikoituja ruokatuotteita liki sadalta suomalaiselta tuottajalta.



Avajaisten kunniaksi Open MUJI -galleriassa on nähtävillä miniatyyritaiteellaan maailmanmaineeseen nousseen japanilaisen valokuvaaja-taiteilijan Tatsuya Tanakan small MUJI vol. 1 “Miniature” -näyttely. Näyttely on esillä 29.2.2020 saakka.



Tietoa MUJIsta

Japanissa 1980 perustettu MUJI tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita tuotteita, kuten kodintavaraa, vaatteita ja ruokaa. MUJI on lyhenne japanilaisesta ilmaisusta Mujirushi Ryohin, joka tarkoittaa merkittömiä laatutuotteita.

MUJIlla on kolme pääperiaatetta, jotka ovat pysyneet samoina tähän päivään asti:

1. Materiaalien valinta

2. Prosessien virtaviivaistaminen

3. Pakkausten yksinkertaistaminen

MUJIlla on maailmassa yli 900 myymälää ja yli 7000 tuotteen valikoima.

Tietoa Tatsuya Tanakasta

Vuonna 1981 syntynyt miniatyyritaiteeseen keskittynyt valokuvaaja ja taiteilija. Aloitti uransa vuonna 2011 esittämällä jokapäiväisiä asioita miniatyyri-näkökulmasta “MINIATURE CALENDAR” –nettisivuillaan. Siitä lähtien hän on julkaissut päivittäin taidettaan Instagramissa, jossa hänellä on yli 2 miljoonaa seuraajaa. Hän on julkaissut kolme taidekirjaa, ”MINIATURE LIFE”, ”MINIATURE LIFE 2” ja “SMALL WONDERS”.