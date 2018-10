MUJI avaa pop up -kaupan Kamppiin

Yksinkertaisesta ja vähäeleisestä designista tunnetun MUJIn pop up -kauppa avautuu Kampin kauppakeskukseen 29. lokakuuta. Myymälä on avoinna 20. tammikuuta saakka.

MUJI on yksi maailman arvostetuimmista muoti- ja lifestyle-taloista, jonka minimalistiset tuotteet tarjoavat arjen estetiikkaa jokaisen saataville.

”Olemme ylpeitä voidessamme avata kolmannen MUJI pop up -kaupan Helsinkiin. MUJIlla ja Helsingillä on paljon yhteistä ja tunnemme olomme kotoisaksi kaupungissa. Toivonkin, että moni ihminen vierailee kaupassamme, tutustuu kulttuuriimme ja löytää meiltä arjen perustuotteet", sanoo Takuo Nagahara, MUJI Euroopan toimitusjohtaja.

MUJI pop up -kauppa vierailee Suomessa nyt kolmatta kertaa. Kansainvälinen design-ketju MUJI tarjoaa pop up -kaupassaan muun muassa sisustustuotteita, astioita, kirjoja, vaatteita ja kodin tavaroita. Lisäksi liikkeessä on esillä What is MUJI? -näyttely, joka esittelee ketjun ikonisimpia tuotteita avaten konseptia muotoilun taustalla. Osa näyttelyn klassikkotuotteista on myynnissä pop upissa.

Vuonna 1980 perustetun MUJIn filosofiana on tarjota tavallisille ihmisille yksinkertaisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia, mutta laadukkaita tuotteita ekologisia arvoja unohtamatta. MUJI syntyi vastalauseena kulutusyhteiskunnalle ja brändilähtöisyydelle. Yrityksen anonyymiyden filosofiaan kuuluu, ettei tuotteiden suunnittelijoita nosteta esiin. MUJIn japaninkielinen nimi ”Mujirushi Ryōhin” tarkoittaa brändäämättömiä laatutuotteita.

MUJI-konsernilla on tällä hetkellä 900 myymälää ympäri maailmaa ja valikoimaan kuuluu yli 7000 tuotetta. Ketjun liikevaihto on noin 2,7 miljardia euroa.

MUJIn pop up -kauppa on avoinna 29.10.2018 –20.1.2019. Kampin kauppakeskuksessa, Urho Kekkosen katu 1 (4. krs). Kaupassa käy vain korttimaksu. Liike on avoinna ma–pe klo 9–21, la klo 9–19 ja su klo 12–18.