MUJIn kauppa-auto ilahduttaa tulevana kesänä pääkaupunkiseudulla

Jaa

Euroopan ensimmäinen MUJI to GO -bussi on liikkuva putiikki, josta löytyy MUJIn ikonisten tuotteiden lisäksi noutoruokaa.

Lifestyle-ketju MUJIn lanseeraama kauppa-auto, MUJI to GO -bussi, on toukokuusta lähtien nähtävissä Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Porvoon kaduilla ja toreilla. Kauppa-autossa on myynnissä MUJIn klassikkotuotteita aromadiffuusereista ja tuoksuöljyistä ihonhoitotuotteisiin sekä vaatteista erilaisiin keittiö- ja kattaustuotteisiin. Lisäksi bussista voi ostaa MUJI Ravintolan valmistamia take away -annoksia, kuten japanilaisia bento boxeja, sekä MUJIn valikoiman ruokatuotteita: valmiscurrya, suklaata ja erilaisia välipaloja.

“Olemme innoissamme, että pystymme ilahduttamaan myös niitä asiakkaita, jotka eivät esimerkiksi koronapandemian vuoksi pääse vierailemaan Kampin myymälässämme. Vaikka meillä on Suomessa toimiva verkkokauppa, bussi tarjoaa asiakkaille unohtumattomia ostoskokemuksia ja henkilökohtaista palvelua. Lisäksi tuotteita pääsee katsomaan ja hypistelemään rauhassa. Haluamme olla yritys, joka helpottaa ja parantaa suomalaisten arkea esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia sosiaalisiin kohtaamisiin. Tämä on ydinviestimme, jonka haluamme tuoda esille MUJI to GO -bussin myötä. Toivottavasti kiertue saa jatkoa, ja tulevaisuudessa voimme matkata laajemminkin ympäri Suomea”, MUJI Finlandin toimitusjohtaja Miho Takagi kertoo.

Keskiviikosta sunnuntaihin liikennöivän bussin kesäkiertue käynnistyy toukokuussa. Tarkemmat aikataulut ja pysäkit julkistetaan myöhemmin.

Ensimmäinen MUJIn liikennöimä kauppa-auto Japanin ulkopuolella

Bussina toimii HSL:n vanha linja-auto, jonka sisustuksen ja ulkoasun MUJI on suunnitellut kauppakäyttöön sopivaksi. Kyseessä on ensimmäinen MUJI to GO -bussi Euroopassa ja Japanin ulkopuolella.

MUJI lanseerasi ensimmäisen MUJI to GO -bussin Sakata-shihin Yamagatan prefektuuriin vuonna 2020. Japanissa maaseutu ikääntyy voimakkaasti, ja MUJIn bussikonseptin tavoitteena on tehdä maaseudulla asuvien ihmisten elämästä helpompaa ja vähentää heidän päivittäisessä elämässään kohtaamiaan haasteita. Kauppa-autot ovat tuotteiden myymisen lisäksi tarjonneet alueen asukkaille hauskoja kokemuksia ja mahdollisuuksia sosiaalisiin tilanteisiin. Tänä kesänä bussi lähtee Suomen-kiertueelle samalla missiolla: ilahduttaakseen ja helpottaakseen ihmisten arkea.