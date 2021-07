Multitronic Pro jatkaa voimakasta kasvuaan coronavuoden haasteista huolimatta

Jaa

IT-yhtiö Multitronic Pro kasvaa voimakkaasti huolimatta pandemian IT-alalle aiheuttamista haasteista. Yritys on kasvanut huikeat 288% aikavälillä 2018-2020.

Pandemiavuosi 2020 oli haastava monille yrityksille. IT-ala kamppaili laajojen coronasta johtuvien toimitusvaikeuksien kanssa. Toimitusvaikeudet aiheuttivat ongelmia sekä tuotantoon että kuljetusliikenteeseen, koskien käytännössä kaikkia IT-alan valmistajia.

-Pandemia pakotti meidät tekemään nopeita uudistuksia toiminnassamme taataksemme jatkuvan kasvun, toteaa Robert Granholm, Multitonic Pro:n toimitusjohtaja. Ymmärsimme että meidän tulee reagoida nopeasti selviytyäksemme ja päätimme panostaa palveluidemme kehittämiseen kun laitetoimitukset kävivät epävarmoiksi.

Haasteet johtivat uusiin innovaatioihin sekä yhteistyökumppaneihin.

Uuden panostuksen johdosta, Multitronic Pro on solminut uusia IT-tuki ja konsultointi-yhteistyösopimuksia suuryritysten kuten Storytel sekä Supermetrics kanssa. Multitronic Pro tarjoaa ICT-tukea suurempien yhtiöiden IT-osastoille jossa tehtävänämme on tukea sekä auttaa yhtiön omaa IT-osastoa erinäisissä kehitysprojekteissa sekä ongelmatilanteissa.

-Olemme kehittäneet palvelun jonka avulla autamme yhtiöitä hallinnoimaan laitteistoaan; älypuhelimet, tabletit sekä tietokoneet. Tarjoamme tukea ja autamme asiakkaan IT-osastoa kehittämään toimintaansa. Avullamme IT-osasto varmistaa yhtiön työntekijöille parhaimman käyttökokemuksen.

Voimakasta kasvua vuoden 2018 alusta

Multitronic Pro on moderni sekä dynaaminen IT-talo joka on osa Multitronic-konsernia. Yritys on kasvanut huikeat 288% aikavälillä 2018-2020. Vuoden 2018 liikevaihto oli n. 1,5 miljoonaa, vuonna 2020 liikevaihto oli n. 6 miljoonaa euroa.

Multitronic Pro kasvoi huomattavat 16%, Corona-vuoden 2020 aiheuttamista toimitusvaikeuksista huolimatta, uusien liikekonseptien nopean kehittämisen ansiosta. Voimakas kasvu näyttää jatkuvan myös vuonna 2021. Kun IT-alan toimitukset saatiin taas toimintaan, teimme jälleen uuden myyntiennätyksen toukokuussa 2021.

-Ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Haastava tilanne pakotti meidät uusiutumaan ja onnistuimmekin kehittämään toimintaamme myös tulevaisuutta ajatellen. Näemme että kysyntä tällaisille IT-palveluille tulee kasvamaan. Uskomme myös jatkuvaan kasvuun vuoden toisella puoliskolla.”