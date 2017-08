Music in Botanical kansainvälistyy

Väitös: Keinoja aurinkoenergiatuotannon hyötysuhteen parantamiseksi 27.6.2017 13:21 | Tiedote

Erilaisten uusiutuvien sähköenergian tuotantovaihtoehtojen tutkimus on nykyisin suuren kiinnostuksen kohteena. Aurinkoenergia on yksi lupaavimmista energialähteistä, josta toivotaan osittaista korvaajaa fossiilisista polttoaineista, kuten öljy, hiili ja maakaasu, saatavalle energialle. Aurinkoenergian saatavuudessa on kuitenkin suurta alueellista vaihtelua globaalisti ja esimerkiksi Suomessa aurinkoenergian potentiaali on merkittävästi heikompi kuin vaikkapa Keski-Euroopassa ja Afrikassa