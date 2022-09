Musiikinteorian opiskeluko muka hauskaa?

Tutkimuksessa keskeisenä opetuksen välineenä olivat iPad-laitteet, joita oppilaat käyttivät yhteistoiminnallisesti. Merkittävä havainto oli, että ryhmissä tavallisesti hiljaiset ja epävarmatkin oppilaat uskalsivat yhteistoiminnallisessa tablet-laiteympäristössä osallistua toimintaan kysymyksin ja ehdotuksin. Hyvätunnelmainen ilmapiiri rohkaisi heidän musikaalisuuttaan, luovuuttaan ja ilmeikkyyttään.

Sanallista vuorovaikutusta runsaammin kommunikaatio tapahtui nonverbaalisesti. Sen myötä, että oppilaat saivat toimia keskenään, opettajan antaessa tarvittaessa tukea, tehtävien tekemiseen käytetty aikamäärä kasvoi. Tämä havainto kyseenalaistaa perinteisen opettajajohtoisen opetustavan ja erityisesti kurssikohtaiset asiasisältömäärät. Työskentelymuodossa keskeistä oli soiva kuva, joka kokosi kaiken toiminnan.

Suomalaisten musiikkioppilaitosten tarjoama teoriaopetus voidaan vielä tänäkin päivänä mieltää irralliseksi osaksi itse musiikista ja lähinnä pakolliseksi aineeksi instrumenttiopintojen ohessa. Musiikinteoria on kuitenkin keskeinen osa musiikinopetusta ja hyvin koulutetulta musiikkialan ammattilaiselta odotetaan musiikin teoreettista tietotaitoa. Opetustapoja on siksi syytä tarkastella uudelleen – mitä on oppilaitoksesta riippuen tehtykin.

Virtasen tutkimus kartoitti tablet-laitteiden merkitystä ja mahdollista antia musiikinteorian opettamiseen ja tuotti tietoa yhteistoiminnallisesta työskentelystä musiikin hahmotusaineissa niin oppilaiden kuin opettajankin näkökulmasta.

FM Katariina Virtasen musiikkikasvatuksen väitöskirjan "Tää on ollut ihan paras mupevuosi mitä mulla on koskaan ollut. Hauskoin." Toimintatutkimus 11–15-vuotiaiden oppilaiden tablet-laitteiden yhteistoiminnallisesta käytöstä musiikin hahmotusaineiden opetuksessa.” tarkastustilaisuus pidetään 30.9.2022 klo 12 Jyväskylän yliopiston Historica -rakennuksen salissa H320. Vastaväittäjänä professori Juha Ojala (Taideyliopisto) ja kustoksena professori Suvi Saarikallio (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9200-2

Taustatietoa:

Katariina Virtanen on toiminut ammatillisesti opetuksen ja kasvatuksen kentällä yli 25 vuotta. Ylioppilaaksi Virtanen kirjoitti vuonna 1995 Äetsän lukiosta ja on sen jälkeen suorittanut opintoja monipuolisesti terveydenhuollon, musiikkiterapian, psykologian, kasvatuksen ja musiikkikasvatuksen alalta sekä sittemmin johtamisesta ja yritysjohtamisesta.

Virtanen on toiminut musiikin perusteiden ja yhtyesoiton opettajan virassa Sastamalan musiikkiopistossa, jossa hänen virkaansa sisältyi myös solististen aineiden opetusta. Virtasen opetusuraan sisältyy lukuisa määrä erilaisten projektien organisointia, pedagogisesti uudistavaa opetustyötä sekä monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Työnsä ohella Virtanen on toiminut muusikkona. Opetusura vaihtui hallinnollisiin tehtäviin Virtasen siirryttyä apulaisrehtorin virkaan Riihimäen musiikkiopistoon. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingissä Pop & Jazz Konservatorion koulutuspäällikkönä. Väitöskirjansa hän on valmistellut oman työnsä ohella.

Yhteystiedot:

Katariina Virtanen, puh. 040 776 1289, katariina.virtanen@popjazz.fi