Musiikki-startup Family in Music voitti Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen

Yhtiö tähtää voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun ja tarjoaa 25 uutta työpaikkaa koronakriisistä kärsivälle musiikkialalle.



Musiikkialan startup ​Family in Music​ on valittu ​Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen voittajaksi ensimmäisenä luovien alojen yrityksenä Suomessa. Business Finland nimittää kasvumoottoreiksi vähintään miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä liiketoimintaekosysteemejä.



Family in Musicin​ ​”Open Creative” -hankkeen tavoitteena on luoda maailman johtava digitaalinen ja datapohjainen luovan talouden ekosysteemi, joka kokoaa yhteen monipuolisen verkoston alan toimijoita ja mahdollistaa merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen.



Ensimmäisenä kehitysalueena koronasta kärsivä musiikkiala



Family in Musicin ensimmäisenä kehitysalueena on koronasta erityisen paljon kärsivä musiikkiala. Kehitettävä alusta tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja kansainvälisen markkinapaikan musiikintekijöille, artisteille, tuottajille sekä tekijänoikeuksia omistaville ja lisensoiville yrityksille. Tulevina vuosina palvelu laajenee audiovisuaalisille aloille ja muille luovien alojen asiantuntijapalveluille.



”Digitalisaatio on mullistanut luovien alojen toiminta- ja ansaintamalleja radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Luovan talouden arvo kertyy yhä enemmän digitaalisille alustoille kuten ​Spotify,​ ​Facebook​, ​TikTok​ ja ​YouTube​, joissa musiikkia, videoita ja taidetta luodaan, jaetaan, kommentoidaan ja jalostetaan”, kertoo Family in Musicin toimitusjohtaja ​Juka Hynynen​.



“Family in Music -alustan kautta muusikot ja artistit voivat laajentaa omaa ansaintalogiikkaansa esimerkiksi suojaamalla, hallinnoimalla, kaupallistamalla, myymällä ja lisensoimalla omia tekijänoikeuksiaan. Käytännössä verkoston kautta voi myydä ja ostaa esimerkiksi musiikkivideon tuotantopalveluita ja biisejä tai verkostoitua biisintekijöihin, tuottajiin ja artisteihin ympäri maailman”, jatkaa Hynynen​.



“Tavoitteena luoda Suomeen merkittävästi uusia työpaikkoja”



Business Finland järjesti kasvumoottorikilpailutuksen nyt kolmatta kertaa. Tällä kertaa tarjouksia pyydettiin datatalouden, kiertotalouden ja vähähiilisyyden aihepiireistä. Parhaiksi arvioiduille toimijoille Business Finland myönsi pääomalainan liiketoiminnan rakentamiseen ja laajojen verkostovaikutusten synnyttämiseen.



Kukin yritys sitoutuu tavoittelemaan vähintään miljardin euron edestä uutta innovaatiolähtöistä liiketoimintaa ekosysteemiensä avainyrityksinä, joiden ympärille muut toimijat voivat omaa liiketoimintaansa rakentaa. Kasvumoottorihankkeilla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen.



Myönnetyn rahoituksen turvin Family in Music aloittaa tänään rekrytointikampanjan, jossa avautuu 25 uutta työpaikkaa.



“On hienoa, että pääsemme heti luomaan osaltamme positiivista näkymää musiikin tulevaisuuteen. Open Creative -hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen merkittävästi uusia työpaikkoja ja uutta kansainvälistä liiketoimintaa, joten haluamme näyttää tässä ensimmäiseksi esimerkkiä itse”, kommentoi ​Hynynen​.



Verkkosivut ja lisätietoa työpaikoista:

www.familyinmusic.com



Family in Music: Open Creative

Open Creative -hankkeen tavoitteena on luoda maailman johtava digitaalinen ja datapohjainen luovan talouden ekosysteemi, joka kokoaa yhteen monipuolisen verkoston luovan talouden toimijoita eri aloilta ja mahdollistaa merkittävän uuden kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen ekosysteemin toimijoille.



Avoinna olevat työpaikat:



TECH / PRODUCT:

Chief Technology Officer

Lead Developer

Senior Software Developer

Senior UI/UX Designer

Data Analyst

Product Owner

● Academy Specialist

● Analytics & Distribution Specialist

● Music Business Innovation Specialist



SALES / MARKETING:

Chief Marketing Officer

Chief Commercial Officer

Head of Communications

Marketing Manager

Marketing Automation Specialist

Head of Influencer Marketing

Online Customer Service Manager

Distribution Manager

Distribution Coordinator

Label Services & Artist Development Manager



CREATIVE:

Chief Creative Officer

Content Creator

Video Jockey / Brand Ambassador

Senior Video Editor

Senior Graphic Designer



ADMIN:

HR / Office Manager