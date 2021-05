Musiikkialan innovaattori Kevin Bacon suomalaisen kasvuyhtiön Family in Musicin tuote- ja innovaatiojohtajaksi

Jaa

Bacon on yksi maailman johtavista musiikkiteknologian kehittäjistä, jolla on vankka kokemus innovaatioiden kansainvälisestä kaupallistamisesta.

Yksi maailman johtavista musiikkialan luovista suunnannäyttäjistä Kevin Bacon on nimitetty suomalaisen start-up -yhtiön Family in Musicin tuote- ja innovaatiojohtajaksi. 1980-luvulla uransa aloittanut englantilainen Bacon on toiminut Grammy- ja Brit Awards -palkittujen levyjen tuottajana ja työskennellyt muun muassa The Pretendersin, The Marleysin ja David Bowien kanssa.



Family in Music on suomalainen startup-yhtiö, joka kehittää uudenlaista kasvualustaa musiikin tekijöille, artisteille ja muille alan ammattilaisille. Palvelu verkottaa luovan alan toimijoita yhteen sekä tarjoaa koulutusta ja työkaluja kasvua ja menestystä varten. Palvelu on kohdennettu erityisesti DIY-toimijoille, kuten itsenäisille artisteille, musiikintekijöille ja sisällöntuottajille, jotka ovat musiikkialan nopeimmin kasvava osa-alue.



Yhtiö voitti viime vuoden joulukuussa Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen ja tähtää voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun.



“Kevinin mukaantulo on meille ja koko suomalaiselle musiikkiekosysteemille todella merkittävä asia. Hän on yksi maailman johtavista musiikkialan tulevaisuuden arkkitehdeistä ja työstämme merkittäviä globaaleja innovaatioita. Hänen laaja-alaiset verkostonsa ovat myös avainasemassa kansainvälistymisessämme ja tulevaisuuden kumppanuuksissa”, iloitsee Family in Musicin toimitusjohtaja ​Juka Hynynen​.



“Teknologia ei ole koskaan ollut musiikintekijän ystävä rahallisten korvausten suhteen. Missioni Family in Musicissa on muuttaa tämä suuntaus”, kommentoi Bacon.



Bacon on mukana perjantaina 14.5. järjestettävässä Emma Gaalassa, jossa hän jakaa Vuoden albumi -palkinnon yhdessä Erinin kanssa. Family in Music on yksi Emma Gaalan pääyhteistyökumppaneista.



Taustalla vankka kokemus innovaatioiden kansainvälisestä kaupallistamisesta



Family in Musicin uudella tuote- ja innovaatiojohtajalla on vankka kokemus digitaalisten musiikkipalvelujen kasvattamisesta kansainvälisiin mittoihin. Vuonna 2004 Bacon oli mukana perustamassa uraauurtavaa digitaalista musiikkialustaa AWAL:ia (Artists Without A Label), joka tarjoaa artisteille palveluja uusilla toiminta- ja sopimusmalleilla, ja loi musiikkialalle uusia käytäntöjä, jotka toimivat edelleen.



Kun AWAL myytiin vuonna 2011 musiikkikustannus- ja teknologiayhtiö Kobalt Music:lle, sen edustuksessa oli yli 3 500 artistia, kuten Radiohead ja Arctic Monkeys, ja sen kautta oli julkaistu jo yli 400 000 kappaletta. Äskettäin Sony Music osti AWAL:in ja Kobalt Neighbouring Rightsin noin 430 miljoonalla dollarilla.



Esimerkiksi arvostetun yhdysvaltalaisen musiikkimedian Rolling Stonen mukaan kyseessä on yksi viime vuosien suurimmista musiikkialan yrityskaupoista, ja kauppahinta kertoo DIY-indie-artistien räjähtäneestä suosiosta.



Family in Music lanseerataan kesäkuussa – kotimaiset artistit jo innolla mukana



Family in Musicin beta-versio lanseerataan 1.6., jolloin palvelun ensimmäiset osiot ovat käytössä. Palvelun verkkosivusto aukeaa 14.5. jolloin palvelun ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin.



Kotimaiset DIY-artistit ovat jo löytäneet palvelun, ja hyödyntävät innolla uutta jakelumahdollisuutta. Ensimmäiset singlet julkaistaan Family in Musicin kautta toukokuun aikana, jolloin ilmestyvät muun muassa Emma Salokosken ja Uusi Rakkaus -yhtyeen uudet kappaleet.



Kolmepäiväinen seminaari keskittyy artistiuran eri osa-alueisiin



Lanseerauksen yhteydessä Family in Music järjestää kolmepäiväisen online-seminaarin artisteille, musiikintekijöille ja alan ammattilaisille omalla YouTube-kanavallaan. 1.-3.6. järjestettävän tapahtuman teemat ja puhujat vaihtuvat päivittäin. Kolmen päivän aikana keskitytään itsenäisen artisti- ja musiikintekijäuran sekä levy-yhtiötoiminnan kaikkiin osa-alueisiin laajan asiantuntijajoukon saattelemana.



Luvassa on kiinnostavia keskusteluja artistiuran rakentamisesta, musiikintekemisen markkinoista, uusista ansainta- ja markkinointimahdollisuuksista sekä NFT:n (Non Fungible Token) kaltaisen teknologiakehityksen merkityksestä musiikkialan toimijoille.



Tapahtumasta tiedotetaan piakkoin lisää Family in Musicin omissa kanavissa sekä yrityksen sivuilla osoitteessa www.familyinmusic.com.