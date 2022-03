Musiikkikasvatukseen liki kahden miljoonan EU-rahoitus

Viisivuotinen MUSICONNECT – Music as youth empowerment: creating connection to self and others -hanke uudistaa tieteellistä ymmärrystä siitä miksi, milloin ja kenelle musiikki toimii kasvun ja hyvinvoinnin voimavarana. Hanke edistää tutkimuksen hyödyntämistä niin musiikkikasvatuksessa kuin lapsi- ja nuorisotyössäkin.

– Nuoret kasvavat nykyään monin tavoin kuormittavassa ja epävarmassa maailmassa, jossa tarvitaan voimavaroja itsesäätely- ja tunnetaitojen, kuuluvuudentunteen ja myönteisen identiteetin rakentumiselle, Saarikallio kertoo. Hän työskentelee musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella.

Viimeaikainen tutkimus on nostanut esiin monia mekanismeja, joiden kautta musiikki voi tavoittaa tunteet ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

MUSICONNECT-hankkeessa kehitetään tunteisiin ja kehoon vaikuttavien musiikin mekanismien mittaamiseen menetelmiä. Ne vaihtelevat digitaalisesta etnografiasta ja mobiilista kokemuksenkeruusta fysiologisiin mittauksiin, psykometriikkaan, musiikilliseen tiedonlouhintaan, koneoppimiseen ja liiketutkimukseen.

Projektin aikana toteutetaan laajoja kyselyitä, kokeellisia mittauksia ja seurantatutkimusta. Näiden avulla selvitetään tunne- ja kehotasoisten vaikutusmekanismien läsnäoloa nuorten arkisissa musiikkikokemuksissa ja testataan niiden roolia nuorten hyvinvoinnin ja myönteisen kasvun selittäjinä.

Consolidator Grants -rahoituksella tuetaan uransa keskivaiheilla olevia tutkijoita vahvistamaan tiimejään ja tekemään uraauurtavaa tutkimusta. Tällä kierroksella Euroopan tutkimusneuvosto myönsi kyseisiä rahoituksia 313, niiden yhteissumma on noin 632 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Suvi Saarikallio, +358505361900, suvi.saarikallio@jyu.fi