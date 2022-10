Myllyn pesussa työpataturma – esimiehille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Kun mylly otettiin käyttöön, työturvallisuuslain edellyttämä riskiarvio oli ainakin osittain tehty suullisesti, ja riskiarvion perusteella oli myllyn liikkuvia osia osittain suojattu. Suoja ei kuitenkaan ollut vielä täydellinen. Tämä johti siihen, että työntekijän oli mahdollista avata suojaa myös silloin kun mylly oli päällä ja työntekijän pääsy myllyn liikkuviin osiin oli myllyn käydessä mahdollista. Suojaavaa elektroniikkaa oli hankittu mutta ei vielä tapahtumahetkellä asennettu.

Käräjäoikeuden päätökseen on myös vaikuttanut se, että tapaturman sattuneelle työntekijälle ei ollut annettu riittäviä ohjeita myllyn pesemistä varten. Opastus oli ainoastaan pidetty suullisesti ja oikeuskäsittelyn aikana tuli selväksi, ettei myllyn pesemisen työtapa ollut työntekijälle selvillä.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että pääsyä koneen tai työvälineen vaara-alueelle on rajoitettava niiden rakenteen, sijoituksen, suojusten tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla tavalla. Työnantajan tulee varmistaa, että työvälineen suojusten on luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti suojattava siltä vaaralta tai niiltä vaaroilta, joita varten ne on asennettu. Työntekijöiden opastaminen ei poista työantajan velvollisuutta suojata koneita teknisesti, jos se on mahdollista.

Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 22/138148, Dnro R 21/833. Päätös on lainvoimainen.