Mystisen runokirjan taustalla kirjoittajakollektiivi – mukana mm. Pauli Aalto-Setälä, Ami Hasan, Lauri Kivinen, Reetta Meriläinen, Jan Vapaavuori ja Anssi Vanjoki

Tammi vahvistaa kustantamistaan 8.8.2019 11:00:20 EEST | Tiedote

Tammen kotimaisessa kaunokirjallisuudessa jatkaa kustannuspäällikkönä Hannu Harju ja uudeksi kustannuspäälliköksi on nimetty Petra Maisonen. Kustannustoimittajana jatkaa Anne Ilves ja osastolla aloittaa uutena kustannustoimittaja Antti Berg. Berg on aiemmin työskennellyt mm. Helsingin Sanomissa. Tammeen hän siirtyy Kotimaa-lehdestä. Kustannuspäällikkönä aloittava Petra Maisonen on työskennellyt kustannustoimittajana Tammessa yli 15 vuoden ajan. Hänen toimittamansa kirjat ovat saaneet lukuisia palkintoja, kuten Finlandia-, Runeberg-, Johtolanka- ja Tiiliskivi-palkinnot. ”Tämän työn tähtihetkiä on se, kun saa käsiinsä tekstin, jossa on vahva oma ääni ja puhutteleva tarina. Tavoitteenani onkin löytää Tammen listalle niin kiinnostavia tarinoita, että nekin jotka eivät yleensä lue, joutuvat tarttumaan kirjaan. Kirjat avaavat meille näkymän paitsi toisenlaisiin maailmoihin, myös ihmisyyteen, ja tässä ajassa tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta ymmärrystä toisesta ihmisestä”, Maisonen sanoo.