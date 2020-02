Naantali ottaa käyttöön Omaolo.fi-verkkopalvelun

Naantalilaiset voivat arvioida luotettavasti hoidontarvettaan täyttämällä Omaolo.fi-palvelussa oirearviokyselyn. Oirearvioita on palvelussa 15 yleisimpään terveydelliseen vaivaan.

Naantalin kaupunki aloittaa tänään 19.2. Omaolo.fi-verkkopalvelun käytön. Palvelu auttaa asiakkaita arvioimaan, vaatiiko terveydellinen vaiva ammattilaisen apua vai hoituuko se itsehoidolla. Maksuton verkkopalvelu tuo uuden sähköisen tavan asioida ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelun käytön etuna on, että se säästää asiakkaan jonottamiselta sekä turhilta hoitokäynneiltä.

– Kun ihmisillä on tarjolla luotettavasta lähteestä hyvää tietoa, uskomme, että helposti hoidettavat oireet on kaikkein näppärintä hoitaa itse kotona. Omaolo-palvelun kautta asiakkaat saavat näihin vaivoihin avun nopeimmin ja parhaiten. Samalla terveyskeskuksen ammattilaisilla jää aikaa keskittyä vaativampaa hoitoa vaativiin vaivoihin, sanoo Naantalin terveyskeskuksen ylilääkäri Kristian Kallio.

Täytä oirearviokysely Omaolossa

Asiakas voi arvioida hoidontarvettaan täyttämällä Omaolo.fi-palvelussa oirearviokyselyn. Oirearviokyselyitä on saatavilla tällä hetkellä 15 yleisimpiin terveyden vaivoihin, kuten kurkku-, alaselkä- ja korvan kipuun, peräaukon oireiluun, ripuliin tai virtsatientulehdukseen. Jos vaivaa on hankala kohdistaa, voi palvelussa täyttää myös yleisen oirekyselyn.

Omaolon oirearvio kertoo asiakkaan vastauksiin perustuen, riittääkö itsehoito vai vaativatko oireet ammattilaisen hoitoa ja kuinka kiireellisesti. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.

– Netti on tulvillaan informaatiota, josta voi olla vaikea arvioida, kuinka laadukasta se on. Omaolo-palvelu on laadittu viimeisimmällä asiantuntemuksella ammattilaisten yhteistyössä, se on erittäin luotettava palvelukanava. Omaolo-palvelun antamiin suosituksiin voi täysin luottaa, Kallio toteaa.

Käytä kirjautuneena tai kirjautumatta

Omaolo-palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos oirearvion perusteella käynti esimerkiksi terveysasemalla on tarpeen, kirjautuneen asiakkaan tiedot välittyvät Naantalin terveyskeskukseen tai kiireellisimmissä tapauksissa suoraan yhteispäivystykseen, josta asiakkaaseen otetaan yhteyttä.

Oirearvion voi myös täyttää kirjautumatta ja nimettömänä, jolloin Omaolo tarjoaa ohjeita jatkoon sekä tietoa alueen palveluista. Tällöin tiedot eivät tallennu terveydenhuollon ammattilaisille.

Ylilääkäri kannustaa kaikkia rohkeasti kokeilemaan Omaolo-palvelua. Hän muistuttaa kuitenkin olemaan kärsivällinen, jos vielä palvelun kautta ei löydy apua.

– On hyvä huomioida, että Omaolon käyttöä vielä aloitellaan – aivan kaikkiin vaivoihin ei sieltä vielä löydy oirearviota. Palvelua kehitetään kuitenkin koko ajan ja uusia oirearvioita on tulossa, Kallio sanoo.

Oirearvioiden lisäksi Omaolon palveluihin kuuluvat myös palveluarviot. Kallio kertoo, että Naantalissa lähdetään ensin kokeilemaan oirearvioita ja kerätään niistä kokemuksia. Sen jälkeen arvioidaan palvelun laajentumista.

Omaoloa kehitetään kansallisesti kuntayhtymien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja SoteDigi Oy:n kanssa. Omaolo on käytössä jo Espoossa, Helsingissä, Kanta-Hämeessä, Jyväskylässä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun sotessa, Tampereella, Turussa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

Oirearvioita on saatavilla seuraaviin vaivoihin: