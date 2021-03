Naiset mukaan taloyhtiöiden hallituksiin!

Kansainvälisen naistenpäivän merkeissä Kiinteistöliitto haluaa kannustaa naisia mukaan taloyhtiöiden vastuupaikoille. Naistenpäivää vietetään 8.3., ja päivän tarkoituksena on juhlistaa naisia sekä pyrkimystä sukupuolten tasa-arvoon. Taloyhtiöiden hallituksissa naisia on kuitenkin edelleen selvästi vähemmän kuin miehiä.

”Isännöintialalla naisten osuus on kasvanut viime vuosina selvästi, mutta taloyhtiöiden hallituksissa naisia on edelleen selvästi vähemmän kuin miehiä”, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Kevään yhtiökokouskausi on jo käynnissä, ja yksi varsinaisen yhtiökokouksen tärkeimmistä asioista on hallituksen valitseminen. Kiinteistöliiton tekemän selvityksen mukaan taloyhtiöiden hallitukset ovat miesvaltaisia, ja naisia niissä on vain noin kolmannes.

”Naisille on tilausta taloyhtiöiden hallituksissa. Siellä he pystyvät vaikuttamaan taloyhtiön asioiden hoitamiseen, asumisviihtyvyyteen ja omaisuuden arvoon”, Pynnönen sanoo.

Kristel Pynnönen muistuttaa kaikkia taloyhtiön asioista kiinnostuneita, ettei hallitustyöskentelyyn osallistuakseen tarvitse olla kiinteistönpidon tai rakennusalan osaaja.

”Hallituksen jäsenen tärkein ominaisuus on kiinnostus omasta taloyhtiöstä. Tärkeää on tahto toimia taloyhtiön parhaaksi ja kiinnostus ottaa asioista selvää”, Pynnönen korostaa.

Pynnösen mielestä hallituksen jäsenyyttä harkitsevat pelkäävät usein liikaa myös vastuukysymyksiä.

”Vastuuta pelätään usein aivan turhaan. Riittää, että hallituksen jäsenet toimivat huolellisesti ja pyrkivät ottamaan asioista selvää silloin, kun oma osaaminen ei riitä.”