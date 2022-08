Naisvangit pääsivät vaikuttamaan uuteen naisvangeille tarkoitetun vaatemalliston suunnitteluun

Rikosseuraamuslaitoksen johtajien tehtävät julkiseen hakuun – tavoitteena nykyistä yhtenäisempi organisaatio 22.4.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio uudistuu ja ensi syksystä lukien Rikosseuraamuslaitos on valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka toimialueena on koko maa. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä yhtenäisempi organisaatio, jossa toiminnan vaikuttavuus paranee.