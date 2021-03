Naughty BRGR onnistui ravintolasulkutempauksessaan: 30 000 burgeria ennätysajassa

Keittiömestari Akseli Herlevin perustamat Naughty BRGR -ravintolat ovat pitäneet keittiönsä toiminnassa ja henkilökuntansa töissä maaliskuun 8. päivänä alkaneesta ravintolasulusta lähtien. Ravintolayhtiö tavoitteli valmistavansa ja myyvänsä alkujaan kolmeksi viikoksi määrätyn sulun aikana 30 000 hampurilaista. Kunnianhimoinen tavoite täyttyi jo kahdessa viikossa ja samalla Naughty BRGR rikkoi myyntiennätyksensä. Herlevi arvioi suosion perustuvan ihmisten talkoohengen ja laadukkaan tuotteen lisäksi koronaturvalliseen palveluun sekä kotiin saakka laatunsa pitävien annosten toimitusketjuun.

Sata henkilöä työllistävät Naughty BRGR -ravintolat ovat ravintoloiden sulkeuduttua panostaneet ulosmyyntiin ja ruoan toimitusketjun saumattomuuteen. Laadukkaat hampurilaiset osoittautuivat koronasulun hittituotteeksi ja niiden kysyntä yllätti myös tekijänsä. Lomautusten sijaan ravintolayhtiö joutuikin osittain perumaan henkilökuntansa vapaita, sillä burgereita on tilattu ravintoloista ennätystahtiin. Koska etämyynnin kannattavuus on ravintolamyyntiä heikompaa, tulee myynnin jatkua kovana myös uusien rajoitusten aikana.

”On ollut huikeaa nähdä, millä fiiliksellä asiakkaamme ja tiimimme ovat tässä ankarassa tilanteessa toimineet ja tiedostan, että olemme etuoikeutettuja. On ollut liikuttavaa nähdä kuinka fanimme ovat auttaneet, eli tilanneet ruokaa ja jakaneet viestiämme. Noutoannosten ulosmyynti suoraan tai asiakkaille toimitettavaksi ei valitettavasti kuitenkaan sovi kaikkien ravintoloiden konseptiin”, kertoo ravintoloitsija Akseli Herlevi ja jatkaa:

”Olen todella huolissani paitsi omien, myös monen muun loistavan ravintolan puolesta. Uusien rajoitusten myötä ahdinko syvenee entisestään. Vaikka ulosmyynnin kannattavuus on heikkoa, eivät arvomme anna periksi siinä, että iskisimme hanskat nyt tiskiin. Pystyäksemme jatkamaan valitsemallamme koronataistelun tiellä, on take away -burgereita pakko myydä jokaisena uutena sulkuviikkona noin 10 000.”

Ja puita!

Samaan aikaan, kun Naughty BRGR saavutti 30 000 myytyä burgeria ennätysajassa, suunnittelee hallitus ravintolasululle kolmen viikon jatkoaikaa sekä harvinaisen rajuja liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksia.

”Rajoitukset muuttuvat viikoittain, joten kaikilta vaaditaan nyt pitkää pinnaa ja taistelutahtoa. Koska suomalaiset ansaitsevat hyvää ruokaa myös rajoitusten jälkeen, olisi upeaa, että kuluttajat näyttäisivät tukensa ravintolakentälle esimerkiksi paikallisten pientoimijoiden lahjakortteja ostamalla. Kyllä ne lämpimät kesäpäivät ja maskivapaat terassikelit juhannukseen mennessä koittavat, kunhan rokotustahti tästä kiristyy. Siihen saakka painamme puita uuniin minkä pystymme”, kannustaa Burgerimiehenäkin tunnettu Herlevi.

Vuonna 2015 perustettu Naughty BRGR on 100 hampurilaisentusiastia Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä työllistävä gourmet-hampurilaisravintolaketju. Perustamissysäyksensä ravintola sai Akseli Herlevin osallistuessa Top Chef Suomi: Kaksintaistelu -ohjelman jaksoon, jossa huippukokkien tuli valmistaa hampurilainen. Kisan päätuomari Helena Puolakka kuvaili Herlevin valmistamaa hampurilaista ”todella tuhmaksi”, mitä Herlevi piti parhaana koskaan saamaansa palautteena. Naughty Group -konserniin kuuluu 8 ravintolaa, Naughty BRGR -vähittäiskauppatuotteita ja konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 8,7 miljoonaa euroa.