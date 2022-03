Nesco-tuotteet saavat Vesivek-brändin

RAKENNUSALA HERÄSI KOSTEUSRISKEIHIN 3.11.2017 14:53:58 EET | Uutinen

On hienoa, että alalla on herätty tähän, sanoo Timo Kautto Hämeen Laaturemontilta ja viittaa Helsingin Sanomien kirjoitukseen (Rakennusala havahtui Suomessa vasta nyt työmaiden suojaamiseen säältä / 31.10.2017). Alalla on perinteisesti ollut monenlaista toimintaa ja useimmilla meistä on myös omakohtaisia havaintoja vesisateiden kourissa olevista työmaista ja esimerkiksi pitkään kestäneistä kattoremonteista.