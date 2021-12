Niina Koivuviita Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajaksi

”Terveydenhuoltomme on kohtaamassa ehkä suurempia haasteita kuin koskaan aiemmin. Siksi liitollemmekin on yhä suurempi tarve. Monista erikoisaloista huolimatta Lääkäriliitto on valmiiksi hyvin yhtenäinen järjestö, mutta nyt on erityisen tärkeää tiivistää rivejämme edelleen ja ymmärtää, että yhdessä olemme enemmän”, Koivuviita sanoo.

Hän on kuulunut liiton valtuuskuntaan vuodesta 2018, ja toimii terveyspoliittisen jaoksen puheenjohtajana.

Koivuviita seuraa puheenjohtajan tehtävässään anestesian erikoislääkäri Tuula Rajaniemeä, joka johti hallitusta kaksi kautta.

Lääkäriliiton valtuuskunta valitsi torstaina puheenjohtajakseen anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Matias Rantasen.



Lisätietoja:



Niina Koivuviita, puh. 040 500 6557