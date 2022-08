Nimityksiä Aalto University Executive Education Oy:n johdossa

Kauppatieteiden maisteri Miro Malmelin on nimitetty Aalto University Executive Education Oy:n (Aalto EE) kaupalliseksi johtajaksi (Commercial Director, Organizations).

Malmelin on työskennellyt viisitoista viime vuotta liikkeenjohdon valmentamisen ja johtamisen kehittämisen parissa Suomessa ja Hongkongissa. Hänellä on jo ennestään kokemusta Aalto EE:stä, missä hän toimi vuodet 2013–2017 muun muassa myyntijohtajana.

”Johtamisen kehittämisen ja liikkeenjohdon valmennuksen ala on nyt suuressa murroksessa muun muassa digitalisaation myötä. Haluan olla mukana varmistamassa, että Aalto EE on edelläkävijänä johtamassa tätä murrosta ja on alallaan Pohjoismaiden ykkönen”, Malmelin sanoo.

”Yrityksissä on nyt valtava tarve ja paine kehittää osaamista, kyvykkyyksiä ja johtamista. Aalto EE:n tehtävä on tukea yrityksiä ja organisaatioita parhain mahdollisin keinoin ja auttaa niitä uudistumaan. Minusta on mahtavaa palata Aalto EE:hen tässä mielenkiintoisessa vaiheessa, kun paitsi koko ala, myös oma organisaatiomme on uuden strategian myötä uudistumassa.”

Malmelin siirtyi Aalto EE:hen Henley Business Schoolista, missä hän toimi liiketoimintayksikön johtajana vuosina 2018–2022.

Master of Arts Laura Sivula on nimitetty Aalto EE:hen liiketoimintajohtajaksi. Sivula vastaa Aalto ACCESS -portfoliosta, johon kuuluu inklusiivisia, matalan kynnyksen ohjelmia ja kursseja. Aalto ACCESS yhdistää Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston koulutustarjonnat, joiden sisältö on suoraan sovellettavissa osallistujan työhön ja elämäntilanteeseen.

Sivula on valmistunut maisteriksi taloustieteestä ja johtamisesta Aberdeenin yliopistosta. Hän on työskennellyt vuodesta 2016 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ohjelmajohtajana ja opetuksen kehittämisen tehtävissä, viimeisimpänä Aalto-yliopiston kesäkoulun johtajana.

Uudessa roolissaan Sivula toimii liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa että Aalto EE:ssä kehittäen elämänlaajuisen oppimisen tarjontaa.

"Oppimisen tarve läpäisee kaikki alat, organisaatiot ja ammatit. Aalto-yliopistolla ja Aalto EE:llä on yhdessä ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota tutkintokoulutukseen ja tutkimukseen nojautuvia uusia oppimisen muotoja helposti lähestyttävissä formaateissa”, Sivula sanoo.

“Tulemme näkemään suuria muutoksia elämänlaajuisen oppimisen kentällä etenkin alustamaisen oppimisen ja pienten osaamiskokonaisuuksien osalta. Aalto-yhteisön vahva osaaminen digitalisaatiossa tulee tukemaan elämänlaajuisen oppimisen toimintamallien kehityksessä.”

Aiemmin Aalto ACCESS -portfoliosta vastannut valtiotieteiden maisteri, MBA Kerttu Kuokkanen siirtyy vastaamaan Aalto EE:n toteuttamista MBA-, Executive MBA- ja Executive DBA -ohjelmista. Hänen tittelinsä on Director, Degree Programs.

”Olemme valtavan iloisia siitä, että olemme saaneet osaamisen kehittämisen raudanlujat ammattilaiset Miro Malmelinin ja Laura Sivulan mukaan vahvistamaan Aalto EE:n huippuosaajista koostuvaa asiantuntijajoukkoa. He tuntevat Aalto-yliopistoyhteisön entuudestaan hyvin, ja heillä on vahvaa ymmärrystä osaamisen kehittämisen alasta niin organisaatioiden kuin yhteiskunnan tasolla sekä loistavat verkostot”, sanoo Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston Head of Lifewide Learning Tom Lindholm.