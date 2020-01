Nimitysuutinen: Jukka Tiainen BDO:n teknologiapalvelujen johtajaksi

BDO:n teknologiapalvelujen johtajana aloittanut Jukka Tiainen haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa tietotekniikan avulla.

Jukka Tiainen on nimitetty BDO:n teknologiapalvelujen johtajaksi 13.1.2020 alkaen.

Jukka on työskennellyt tietotekniikan parissa jo pitkään. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Accenturella, jossa hän oli yli 20 vuoden ajan mukana monipuolisissa asiakastoimeksiannoissa aina ohjelmoinnista isojen kehitys- ja ylläpitohankkeiden vetämiseen. Uransa aikana Jukka on vastannut useista teknologiatiimeistä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Jukan mielestä parasta hänen työssään on mahdollisuus rakentaa uutta ja oppia. BDO:lla toiminta lähtee asiakkaan ja kollegoiden auttamisesta, ja tähän on Jukan mielestä helppo sitoutua.

- Erityisen palkitsevaa on olla mukana kehittämässä asiakkaiden liiketoimintaa tietotekniikan avulla, Jukka sanoo.

BDO:n teknologiapalvelut tukena arjessa ja muutoksessa

BDO on yksi maailman johtavista tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatioista. BDO:n teknologiatiimin ydinosaamista on mm. kattavat tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelut. Teknologiapalvelujen asiantuntijatiimi koostuu kokeneista tietotekniikan ja kyberturvan ammattilaisista, joilla on ymmärrystä usean toimialan organisaatioista. Suomen teknologiatiimin lisäksi asiakkaiden hyödynnettävissä ovat BDO:n globaalit resurssit 167 maassa.