Nobel-tiedeilta on ihmisen matkalla: muinaisgeeneistä unelmaan kvanttitietokoneista

Väitös 2.12.2022: Uusi menetelmä ihosyövän tunnistamiseen yhdistää tekoälyä ja hyperspektrikuvantamista - pienikokoinen kamera mahdollistaa aiempaa haastavampien ihomuutosten löytämisen 30.11.2022 14:00:00 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat olleet mukana kehittämässä uudenlaista hyperspektrikuvia kuvaavaa erikoiskameraa ja tekoälymenetelmiä, joita voidaan hyödyntää ihosyöpien havaitsemisessa ja rajaamisessa. Uusi kamera on suunniteltu mahdollisimman pieneksi ja siinä on vaihdettavat hajavalosuojat, jotka adaptoituvat helposti potilaan ihoa vasten. Kameran kuvaamat valon aallonpituudet on valittu erityisesti ihosyöpätutkimusta varten ja se hyödyntää erityistä sisäänrakennettua valaistusta, jonka avulla voidaan 3D-mallintaa ihon pinnanmuotoja. Uusi kamera tavoittaa aiemmille kameroille haastavia ihonpintoja.