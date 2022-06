Nokialta 250 000 euron lahjoitus Oulun yliopistolle

Nokia on Oulun yliopistolle tärkeä strateginen kumppani erityisesti radioteknologiaan liittyvässä tutkimuksessa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä. Nokialla ja Oulun yliopistolla on meneillään useita yhteistyöprojekteja. Yhteistyön tavoitteena on edistää tulevaisuuden huippuosaajien koulutusta sekä tohtorikoulutuksen kehittämistä. Nokia on myös merkittävä Oulun yliopiston alumnien ja opiskelijoiden työnantaja.

Tällä hetkellä yhteistyön keskiössä on erityisesti yhteistyö maailman ensimmäisessä laajassa 6G-tutkimuksesssa, Suomen Akatemian rahoittamassa 6G Flagship -tutkimuskokonaisuudessa. Suomi on kansainvälisesti 6G-tutkimuksen ja -kehityksen kärkimaita.

”Arvostamme suuresti tätä merkittävää lahjoitusta keskeiseltä yhteistyökumppaniltamme. Yhteinen tavoitteemme on viedä eteenpäin tietoliikenteen tutkimusta ja tuotekehitystä sekä vastata toimialan kasvavaan osaajatarpeeseen”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

”Nokian yli 157 vuoden historia Suomessa pohjautuu innovaatioon, uudistumiskykyyn sekä pitkäjänteiseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Vain investoimalla tutkimukseen ja osaajien kouluttamiseen pysymme mukana kilpailussa teknologiainnovaatioiden kärkimaana. Haluamme tällä lahjoituksella korostaa suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä ja varmistaa, että Suomesta löytyy maailmanluokan innovointia ja osaamista myös tulevaisuudessa”, sanoo Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja ja Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Nokian Oulun yliopistolle tekemä lahjoitus kohdentuu tekniikan alalle. Valtio tukee vastinrahoituksella yksityisten säätiöiden, yritysten ja henkilöiden yliopistoille tekemiä lahjoituksia. Lahjoittaja voi ohjata vähintään 10 000 euron lahjoituksen haluamansa koulutusalan kehittämiseen. Valtion vastinrahoituskausi jatkuu kesäkuun loppuun asti 2022.



Nokia työllistää Suomessa yli 6 500 henkilöä. Vuosien 2018-2021 aikana Nokia on palkannut Suomessa noin 1 700 uutta työntekijää, joista suuri osa työskentelee korkeaa osaamista vaativissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Lisäksi Nokia tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan noin 500 opiskelijalle tai vastavalmistuneelle.