Nopeasti kasvava pohjoismainen digitaalisen markkinoinnin konserni ostaa saksalaisen kilpailijansa: ”Meneillään on ennenkuulumaton keskittymisaalto ja me ratsastamme aallonharjalla.”

Pääomarahastojen omistuksessa oleva pohjoismainen markkinointikonserni Generaxion on toistaiseksi kolmentoista keskenään fuusioituneen digitoimiston muodostama yritysryhmä. Vuosien saatossa ryhmään ovat yrityskauppojen kautta liittyneet muun muassa suomalainen Roister Oy, tanskalaiset SpotOn Marketing ja Søgemedier sekä ruotsalainen Defiso. Konserni otti ensimmäisen askeleensa laajentumisessa Pohjoismaiden ulkopuolelle ostettuaan saksalaisen digitoimiston Wynin. Ostohintaa ei kerrota julkisuuteen. Generaxion-konsernin toimitusjohtaja Allan Damborg ei kuitenkaan epäröi kutsua kauppaa suurimmaksi ja strategisesti tärkeimmäksi yritysryppään koko 15-vuotisen historian aikana.

”Meillä on selkeä tavoite kasvaa Euroopan suurimmaksi PK-sektoria palvelevaksi digitaalisen markkinoinnin toimijaksi. Viimeisten 15 vuoden aikana olemme keskittyneet yritysten fuusioihin Pohjoismaissa ja nyt on aika siirtää katseet kohti etelää, ensisijaisesti Saksaa ja muita saksankielisiä maita. Sekä yritysten että julkisten palveluiden digitalisaatio on Saksassa kaukana Pohjoismaissa totutusta tasosta, ja saksalaisten toimintatavat ovat hyvin konservatiivisia. Jos haluamme voittaa saksalaisten luottamuksen, on strategian oltava ’go big or go home’. Siksi pidän hyvin mahdollisena, että jatkamme strategisia fuusioita myös tulevaisuudessa”, sanoo Damborg, joka perusti Generaxion-konsernin vuonna 2008.

80 miljoonan kuluttajan markkina-alue kiinnostaa Pohjoismaissa

"Generaxionia ei houkuttele Saksaan ainoastaan saksalaisyritysten saaminen omiksi asiakkaikseen, vaan myös heidän nykyisille, yli 8000 pohjoismaiselle asiakasyritykselleen avautuvat mahdollisuudet Euroopan markkinoilla. Muuttuneet toimitusehdot, inflaatio, kallistuvat kuljetukset ja dollarin vahvistuminen ovat saaneet useat yritykset suuntaamaan katseensa EU:n rajojen sisäpuolelle esimerkiksi Yhdysvaltojen sijaan", arvioi Damborg.

Myös Wynin saksalaiset perustajat ovat samoilla linjoilla. Heidän mukaansa on jo nähtävissä pohjoismaisten yritysten kasvava kiinnostus päästä ”Euroopan veturin”, eli Saksan, kyytiin.

”Monet pohjoismaiset yritykset ovat kansainvälistymisen yhteydessä perinteisesti olleet erityisen kiinnostuneita Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian markkinoista. Viime vuosina kuitenkin yhä useammat ovat hoksanneet Saksan markkinat, joilta löytyy 80 miljoonaa kuluttajaa ja 3 500 miljardin euron vuotuinen bruttokansantuote. Tämä kehitys sai meidät Wynillä kiinnostumaan fuusioitumisesta johtavan pohjoismaisen kumppanin kanssa”, kertovat Jan Schulte ja Cati Klintworth Wyniltä. Heidän mukaansa yritys kieltäytyi neljästä-viidestä ostotarjouksesta ennen Generaxionin ilmestymistä kuvaan.

“Digitalisoituvassa markkinassa yhä pienemmät yritykset voivat tavoitella merkittäviä osuuksia isoiltakin markkinoilta. Tämän yritysoston myötä pystymme tarjoamaan suomalaisyrityksille kilpailukykyisiä ratkaisuja ja tavoittaa niin kuluttajia kuin yritysasiakkaita Saksan markkinoilta”, sanoo Janne Mäenpää, Suomessa toimivan Generaxion Oy:n toimitusjohtaja.

Markkinointitoimistojen ”superkonsolidoija”

Wyn liittyy Generaxion-konserniin peräti kolmentoista aiemman yritysoston ja fuusion jälkeen. Eniten liiketoimintakauppoja tapahtui vuonna 2018, ja kehitys on jatkunut myös korona-aikana. Useista yritysostoista huolimatta konserni on tehnyt viime vuodet vahvaa tulosta: pelkästään vuoden 2021 tilikauden voitto ennen veroja oli 54,1 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 7,27 MEUR). Ruotsalaisen pääomarahaston Adeliksen lisäksi Generaxionin omistajiin kuuluu useita toimistopartnereita.

Generaxionin ostamat yritykset vuodesta 2016

Deskwolf (DK), kesäkuu 2016

Søgemedier (DK), tammikuu 2018

Hazzlefree (DK), helmikuu 2018

Defiso (SE), kesäkuu 2018

Atriumweb The (DK), kesäkuu 2018

SpotOn Marketing (DK), syyskuu 2018

Markkinointi Akatemia (FI), lokakuu 2018

Brandson (SE), huhtikuu 2019

Konxion (DK), huhtikuu 2019

Whalder Media (SE), huhtikuu 2019

Aucor (FI), kesäkuu 2019

Roister (FI), lokakuu 2019

Høks (DK), helmikuu 2021

Rommel (DK), lokakuu 2021

Wyn (DE), syyskuu 2022