NORMAL rantautuu Kauppakeskus Plazaan – loppuvuosi sisältää joulun lisäksi epänormaaleja hintoja sekä liiketilojen muutoksia

NORMAL tarjoaa normaaleja tuotteita epänormaalein hinnoin

Kauppakeskus Plazaan avattavan NORMALin valikoimista löytyy ihonhoito- ja hygieniatuotteita, kosmetiikkaa, snackseja, meikkejä ja puhdistusaineita. Liikkeen ideana on tarjota asiakkaille mahtava ostoselämys, joka pitää sisällään sekä tunnettuja että uusia brändejä pysyvästi alhaiseen hintaan.

Tuotevalikoima on sekoitus tunnettuja klassikkoja ja jännittäviä tuotteita ympäri maailman, esimerkiksi USA:sta ja Skandinaviasta. Uusia tuotteita tuodaan myymälöihin joka viikko. Hinnat pysyvät edullisina, koska asiat pidetään yksinkertaisina: tuotteet ostetaan suoraan jakelijoilta ilman välikäsiä ja lisäksi ketjulla on alhaiset promootio-, markkinointi- ja mainoskulut ja aina alhaiset kiinteät hinnat.

Ketjun mukaan Plaza tarjoaa täydellisen sijainnin myymälälle. NORMALista vinkataan,että ketjun perinteisiin kuuluvat komeat avajaiset kilpailuineen, herkkukasseineen, lahjoineen ja tarjouksineen. Plazan 1. kerrokseen avattavan myymälän avajaiset eivät tule muodostamaan poikkeusta! Mahtavat avajaiset pidetään perjantaina 19.11. klo 10 lähtien.

Mehiläinen laajentaa ja käynnistää hammastoiminnan Salossa

Mehiläinen laajentaa toimintaansa kauppakeskus Plazassa. Uudet lisätilat avataan ensi vuoden huhtikuussa toiseen kerrokseen, nykyisten tilojen välittömään läheisyyteen. Samalla Mehiläinen käynnistää suun terveydenhuollon palvelut Salossa. Laajennuksen yhteydessä nykyisiä tiloja päivitetään ja vastaanottotoimintaan rakennetaan lisää huoneita.

Mehiläisen laajennuksen myötä Click Shoes muutti marraskuun alussa suurempiin tiloihin Plazan toiseen kerrokseen.

Plaza avaa joulun perinteiseen tapaan ilotulituksin ja musiikkiesityksin



Plaza avaa joulukauden juhlavasti perjantaina 19.11. Jouluista ohjelmaa on luvassa koko päivän ajan. Paikalla on tietysti myös itse joulupukki tonttuineen, ja tontut jakavat lapsille joulupusseja. Tarjolla on lämmintä glögiä sekä musiikkiesitysten lisäksi kuullaan kirjailijavieraiden haastatteluja.

Joulun avauksen ohjelma: