Nortal kasvatti liikevaihtoaan ja voittoaan

Simon Fullerin kokoama uusi superyhtye Now United Suomeen - mukana myös suomalainen Joalin Loukamaa 13.6.2018 13:21 | Tiedote

Lukuisten kansainvälisten supertähtien ja suosikkiohjelmien kehittäjän, mediamoguli Simon Fullerin perustama uusi popsensaatio Now United saapuu Suomeen tapaamaan fanejaan ja mediaa 18.-20. kesäkuuta. Näyttävässä tanssi- ja lauluyhtyeessä on mukana myös suomalainen 16-vuotias Joalin Loukamaa. Fullerin visiona on, että eri maista ja mantereilta tulevista tytöistä ja pojista koostuva Now United tulee ennennäkemättömällä tavalla yhdistämään koko popmusiikkia kuuntelevan maailman.