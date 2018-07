Nuoret kemistit suuntaavat pohjoismaisista kilpailuista Slovakian ja Tšekin kemiaolympialaisiin

Suomen parhaat nuoret kemistit hakivat Oslon pohjoismaisista kemiakilpailuista kolme mitalia. Oslosta he jatkavat kisamatkaa kansainvälisiin kemiaolympialaisiin, jotka ovat Bratislavassa Slovakiassa ja Prahassa Tšekissä 19.-29.7.

Suomen kemian nelihenkinen edustusjoukkue sai Oslon pohjoismaisista kemiakilpailuista kolme mitalia: Siiri Kuoppala ja Tomi Termonen (molemmat Olarin lukiosta) toivat hopeaa ja Joonatan Honkamaa (Tapiolan lukio) pronssia. Joukkueen neljäs edustaja on Jere Nurmi Järvenpään lukiosta.

Oslosta joukkue jatkaa matkaa kansainvälisiin kemiaolympialaisiin, joka on vuosittain järjestettävä tiedekilpailu lukioikäisille. Mukana on tänä vuonna joukkue kahdeksastakymmenestä maasta. Kemiaolympialaisten historia alkoi 50 vuotta sitten Tšekkoslovakiasta, ja juhlavuoden kunniaksi Tšekki ja Slovakia järjestävät kisat tänä vuonna yhdessä.

Kemiaolympialaisissa on turha mieliä mitalisijoille pelkällä lukion kemian oppimäärällä. Siksi Suomen edustusjoukkue on valmentautunut Helsingin yliopistolla.

- Viikon mittaisella valmennusleirillä ohjelma on sellainen, että aamupäivisin on teoriaopetusta, ja lounastauon jälkeen laboratoriotyöskentelyä, kertoo Helsingin yliopiston yliopisto-opettaja Kjell Knapas, joka on nuorten mukana kilpailumatkalla.

Katso rankan treeniviikon tunnelmia Training Montage-videolta.

Suomen neljä edustajaa ovat tämän kevään ylioppilaita

Kansallisen kemiakilpailun alkukilpailu järjestettiin marraskuussa kaikissa lukioissa, järjestäjänä on matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL.

Tammikuussa pidettyyn loppukilpailuun kutsuttiin avoimen sarjan alkukilpailun 20 parasta. Mahdollisuuden osallistua valmennukseen saivat kaikki loppukilpailuun kutsutut ja muutama vielä välittömästi sen jälkeisiltä sijoilta, yhteensä alkukilpailun 30 parasta.

- Tällä kerralla kokeiltiin kolmen leirin järjestelmää aiemman kahden leirin sijaan, Knapas kertoo.

Ensimmäinen leiri pidettiin heti ylioppilaskirjoitusten ja pääsiäisen jälkeen huhtikuun alussa. Leirin jälkeen valmennettavien piti tehdä kotona runsaasti tehtäviä ennen toukokuun loppupuolella pidettyä toista leiriä. Ensimmäiselle leirille osallistui 14 henkilöä ja toiselle 8.

Toisen leirin lopussa pidettiin koe, jonka perusteella valittiin joukkueen neljä edustajaa.

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Kjell Knapas, Kjell.Knapas@helsinki.fi, +358 50 448 5713