Nuorten ammattilaisten työidentiteetit ovat joustavia

Työelämään liittyvissä keskusteluissa on vallalla kaksi keskeistä teemaa: työn murros ja uusi työntekijäsukupolvi. Globaalien muutosdiskurssien ja nuorten työntekijöiden uratarinoiden välissä rakentuu myös työhön liittyvä identiteetti.

FL Kirsi-Marja Toivanen tutki väitöstyössään diskursiivisesti rakentuvaa työidentiteettiä havainnoimalla työpaikan vuorovaikutusta ja haastattelemalla kuutta kansainvälisissä yrityksissä toimivaa nuorta ammattilaista. Tulokset vahvistavat näkemystä nuorten työidentiteeteistä moniulotteisina, joustavina ja tilanteisina.

Nuoret työntekijät pyrkivät vastustamaan yleistäviä kategorioita kuten etniskielellistä identiteettiä, mutta toisaalta samaistuivat kansainväliseen hybridi-identiteettiin, johon voitiin liittää useita positiiviseksi koettuja piirteitä. Identiteettiä rakennettiin siis erottautumisen ja samaistumisen välillä.

Esihenkilöiden asemaa ei haastettu edes silloin, kun heidän koettiin toimivan rooliodotusten vastaisesti, kun taas vertaissuhteissa identiteeteistä neuvoteltiin monin tavoin. Kasvokkaisissa kohtaamisissa keskustelijat käyttivät toiseuttavaa tai samaistavaa huumoria, kömpelöitä kohteliaisuuksia tai sanatonta viestintää. Työpaikan vuorovaikutustilanteiden ulkopuolella eroa sukupuolittuneiden ammattiryhmien välillä tuotettiin suorasanaisesti.

Työidentiteetti- ja muutosdiskurssi näyttivät nuoret ammattilaiset aktiivisina toimijoina ja itsenäisinä omien, joskus epätavallisten urapolkujen rakentajina. Toisaalta muutostarinat heijastelivat ammatillisten kasvojen menettämisen pelkoa suhteessa perinteisiin nousujohteisiin uriin. Tutkimuksessa erottautui ‘jonglööri’, jolle rajat työn ja muun elämän välillä olivat läpäiseviä. Toisaalta ‘eristyneen työntekijän’ diskurssi tuotti selvärajaisimman eron yksityis- ja työelämän välille.

Tutkimus lisää ymmärrystä nuorten ammattilaisten työidentiteeteistä monimuotoisessa ja muuttuvassa työelämässä. Vuorovaikutuksen näkökulmasta milleniaalit eivät näytä muodostavan yhtenäistä työntekijäryhmää, vaan heidän työidentiteettinsä ja identiteettipositionsa muotoutuvat jatkuvasti työhön liittyvissä ja työn ulkopuolisissa vuorovaikutussuhteissa sekä laajemmissa organisatorisissa ja yhteiskunnallisissa diskursseissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kansainvälisten organisaatioiden sisäisen viestinnän ja liiketalouden alan viestintäopintojen kehittämisessä.

FL Kirsi-Marja Toivasen viestinnän väitöskirjan "Multiple Identities at Work – Discursive Construction of Work Identity of Young Business Professionals" tarkastustilaisuus on 6.2.2021 verkkovälitteisenä. Vastaväittäjänä apulaisprofessori Heidi Hirsto (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anu Sivunen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Yleisö voi seurata tilaisuutta verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-toivanen-060221.

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on +358 40 735 4279.

Julkaisutiedot Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 191 p. JYU Dissertations

ISSN 2489-9003; 352, ISBN 978-951-39-8520-2 (PDF)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8520-2

Lisätietoa: Kirsi-Marja Toivanen, +358 44 2351 723, kirsi-marja.k.toivanen@jyu.fi