Nuorten ikäihmisten fyysinen aktiivisuus kohosi sovelluksen kannustamana

DigitalWells-ohjelman keskiössä oli terveyden kannalta riittämättömän liikunnan ja sen seurausten ennaltaehkäisy. Ohjelman kohderyhmä, nuoret ikäihmiset eli 60–75+ -vuotiaiden ikäryhmä, kattaa Suomessa yli 1,5 miljoonaa henkilöä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli auttaa osallistujia kehittämään ja ylläpitämään arkirutiineja, jotka sisältävät terveysvaikutusten aikaansaamiseksi sopivan tehokasta, monipuolista ja pitkäjänteistä liikuntaa. Näin voidaan auttaa ennaltaehkäisemään riittämättömästä liikunnasta koituvia negatiivisia seurauksia sekä tukea osallistujia kohti terveellisempää ikääntymistä.

– Vuonna 2019 alkaneen ohjelman tavoitteet saavutettiin, kertoo ohjelman ohjausryhmän jäsen, yliopistotutkija Lauri Frank Jyväskylän yliopistosta.

Ohjelmassa toteutettujen tutkimusten tulosten mukaan osallistujien fyysinen aktiivisuus on ollut yleisellä tasolla tasaisessa nousussa. Erityisesti alkuun hyvin vähän liikkuneet ovat onnistuneet nostamaan fyysisen aktiivisuuden tasoaan ohjelmaan osallistumisen aikana.

– Tarkastelussa on huomioitu ensimmäiset 12 kuukautta ohjelmassa. Meillä on vahva usko, että lisääntynyt fyysinen aktiivisuus pysyisi yllä sitäkin pidemmällä aikavälillä. Tätä tukee se, että myös osallistujien liikunnallinen minäpystyvyys eli uskomus omiin kykyihin suoriutua liikunnasta on noussut ohjelmassa olon aikana. Elintapamuutosten kohdalla minäpystyvyys on keskeisessä roolissa, sanoo DigitalWells-ohjelmassa työskentelevä ja Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan vierailevana tutkijana toimiva tutkijatohtori Tuomas Kari.

– Tutkimustulostemme pohjalta uskomme, että sovelluksen käytöllä on ollut keskeinen rooli minäpystyvyyden nousun taustalla, Kari lisää.

Ohjelma otettiin vastaan hyvin

Ohjelmassa osallistujat saivat veloituksetta käyttöönsä älypuhelimeen ladattavan DigitalWells-sovelluksen oman fyysisen aktiivisuutensa seuraamista varten. Sovellus mahdollisti myös omien fyysistä aktiivisuutta koskevien tietojen siirtämisen sovelluksesta Omakannan Omatietovarantoon. Noin 93 % osallistujista hyödynsikin tätä mahdollisuutta.

– DigitalWells-ohjelma ja -sovellus otettiin yleisesti ottaen erittäin hyvin kentällä vastaan. Sovellus on koettu helppokäyttöiseksi ja sen on koettu tuoneen tukea ja motivaatiota liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Lisäksi sovelluksen käytön myötä on tullut harjoiteltua nyky-yhteiskunnassa tärkeitä digitaitoja. Luonnollisesti teknologiat ja sovellukset yksistään eivät muuta kenenkään elintapoja, mutta teknologia ja sovellukset voivat tukea elintapojen muutosta, Kari huomauttaa.

Eläkeliiton Eurajoki-Luvian ryhmän vetäjä Pirkko Mäkinen on kokenut DigitalWells-ohjelman tervetulleena.

– DigitalWells-sovellus on mielestäni toiminut luotettavasti ja hyvin. Liikuntasuoritusten kirjaaminen auttaa ylläpitämään säännöllistä liikuntaa. Osallistujien joukko uskoo liikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin ja sitä kautta saavansa hyödyllisiä vaikutuksia terveyteen ja itsenäiseen selviytymiseen kotona. Ohjelmassa on myös kuultu osallistujien toiveita ja aktiviteettien kirjaamisten hyödyntäminen tieteellisessä tutkimuksessa tuo lisäarvoa, Mäkinen kertoo.

Ohjelman yhtenä taustatekijänä oli kansallisesti ja globaalisti kasvava huolenaihe terveyden kannalta liian vähäiseen liikuntaan liittyen. On yleisesti tiedossa, että liikunnan tuomat positiiviset vaikutukset auttavat oman toimintakyvyn ylläpidossa ihmisen ikääntyessä. Suurella osalla ohjelman osallistujista tavoitteena ei olekaan ollut kunnon kohottaminen, vaan oman fyysisen toimintakyvyn ylläpito pitkällä aikavälillä.

– DigitalWells-yhteisö muodostaa ryhmiä, jotka – sekä virallisesti että epävirallisesti – jakavat kokemuksia ja tietoa järkevästä ja monipuolisesta liikunnasta. Liikuntaa ei tarvita kovin paljoa, jotta aivot ja sydän voivat jo paremmin. Tieto ja inspiraatio luovat tarpeen liikkua omien mahdollisuuksien ja edellytysten mukaan, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Pehr Löv.

Yhteistyössä useita organisaatioita

DigitalWells-ohjelman toteutuksesta vastasi IAMSR-tutkimusinstituutti. Kolmevuotinen ohjelma alkoi vuonna 2019 ja tulee päättymään helmikuussa 2022. Yhteistyössä ovat olleet mukana muun muassa Kela, kansallisia eläkeläisjärjestöjä, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, Ikäinstituutti, Folkhälsan ja Wellmo. Lisäksi yhteistyötä on tehty useiden suomalaisten korkeakoulujen tutkijoiden kanssa.

Kelan rooli ohjelmassa oli keskeinen ja yksi yhteistyön tarkoituksista olikin kehittää Omakannan Omatietovarannon käyttöä. DigitalWells-sovellus oli järjestyksessään toinen Kanta-palveluihin hyväksytty kansalaisille suunnattu hyvinvointisovellus. DigitalWells-ohjelman tutkimuspuoli keskittyi fyysisen aktiivisuuden tukemiseen teknologian keinoin. Lisäksi tutkittiin osallistujien fyysistä aktiivisuutta ja liikuntatottumuksia, sekä liikuntateknologian käyttöä ja sen kokemista fyysisen aktiivisuuden tukena. Ohjelmassa on ollut mukana yli 800 osallistujaa, joista ensimmäisinä kesällä 2019 aloittaneet yli kaksi vuotta.

Tutkimus jatkuu vielä ohjelman loppumisen jälkeenkin. Ohjelmalle ollaan parhaillaan rakentamassa jatkohanketta, jotta hyviä liikuntakäytänteitä saadaan juurrutettua yhä useamman nuoren ikäihmisen arkeen. Vapaaehtoiset osallistujat rekrytoidaan eri puolilta Suomea yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Eläkeläisjärjestön jäsenyys ei kuitenkaan ole vaatimus ohjelmaan osallistumiselle, vaan kaikki kohderyhmään kuuluvat ovat tervetulleita.

Lisätietoja

JYU

Lauri Frank, yliopistotutkija, dosentti, KTT

050 376 1208, lauri.frank@jyu.fi



Tuomas Kari, vieraileva tutkija, KTT

040 8255 708, tuomas.t.kari@jyu.fi



IAMSR

Professori Christer Carlsson, DigitalWells-ohjelman johtaja

040 0520 346, christer.carlsson@abo.fi