Nuoruuden epäterveelliset elintavat näkyvät nopeampana biologisena vanhenemisena aikuisuudessa

Tuotantojärjestelmien kyberturvallisuuteen tähtäävä hanke sai merkittävän rahoituksen 10.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan työelämäprofessori Tapio Frantin johtama konsortiohanke, jossa tutkitaan järjestelmäintegraatioiden kyberturvallisuutta, on saanut Business Finlandilta 635 200 euron rahoituksen. Jyväskylän yliopiston kokonaisbudjetti on 907 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 272 000 euroa. Koko konsortiohankkeen budjetti on 5,2 miljoonaa euroa.