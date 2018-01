Odotetut Härkis® Pyörykät saapuvat kauppoihin tammikuussa

Kotimaisiin härkäpaputuotteisiin erikoistunut Verso Food Oy tuo kaksi uutuustuotetta markkinoille. Härkis® Original Pyörykkä ja mausteinen Härkis® Kofta Pyörykkä saapuvat K-kauppoihin ja S-ryhmän kauppoihin tammikuun aikana.

Pyörykät ovat kotimaisia, käyttövalmiita ja kypsiä härkäpapupyöryköitä, jotka sisältävät runsaasti kasviproteiinia ja kuitua. Kummankin pyörykän pääraaka-aineena on suomalainen härkäpapu, ja molemmat tuotteet soveltuvat keliakia-, vegaani- ja kasvisruokavaliota noudattaville. Tuotteet on pakattu 250 gramman pakkaukseen, joka sisältää 10-11 pyörykkää ja on hinnaltaan alle 4 euroa.

Härkis Pyörykät täydentävät suosittua Härkis-tuoteperhettä. Pyöryköillä saa hetkessä lisättyä kasvisruoan osuutta ruokavaliossa ja korvattua lihan vaivattomasti. Uudet tuotteet ovat myös oiva vastaus meneillään olevaan Vegaanihaasteeseen. Verso Food Oy:n reseptipankista löytyvät vinkit esimerkiksi pyöryköistä valmistettuun bolognesekastikkeeseen, couscoussalaattiin sekä sub-leipiin. Mausteinen Kofta Pyörykkä sopii hyvin vaikkapa intialaiseen kormakastikkeeseen.

Härkistä myyty jo huimat 2,4 miljoonaa rasiaa

Suomi Syö 2017 –tutkimuksen mukaan Härkistä käytetään jo joka kymmenennessä kotitaloudessa, ja 38% ostajista suosittelee tuotetta. Härkistä käyttävät etenkin alle 35-vuotiaat pariskunnat ja perheet, joissa on kouluikäisiä lapsia. Kaikkiaan tuotteita on myyty jo huimat 2,4 miljoonaa rasiaa.

Verso Food on kasvanut vauhdikkaasti. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli 200 000 euroa, 2016 jo kaksi miljoonaa euroa ja 2017 noin kuusi miljoonaa euroa. Kasvua odotetaan etenkin kansainvälisiltä markkinoilta. Viime syksynä Verso Food aloitti tuotteidensa myynnin Ruotsiin.

Reseptivinkkejä uusista pyöryköistä:

Härkis Korma

http://www.versofood.fi/reseptit/harkis-korma/

Härkis Pyörykkä-couscoussalaatti

http://www.versofood.fi/reseptit/harkis-pyorykka-couscoussalaatti/

Härkis Pyörykkäsubit

http://www.versofood.fi/reseptit/harkis-pyorykkasubit/

Härkis Pyörykkäbolognese

http://www.versofood.fi/reseptit/harkis-pyorykkabolognese/

Tuotetiedot ja lisätiedot:

http://www.versofood.fi/tuotteet/

Tykkää Verso Foodista

Facebookissa https://www.facebook.com/VersoFood/

Instagramissa https://www.instagram.com/versofood

Suomalainen kasvuyritys Verso Food Oy kehittää suomalaisesta härkäpavusta uusia elintarvikkeita. Yrityksen liikeideana on tarjota kuluttajille ravitsemuksellisesti tasapainoisia, eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviä kasviproteiinivalmisteita. Sen tuotevalikoimiin kuuluvat härkäpavusta valmistetut Härkis®, granolat, härkäpapurouheseos, esikypsennetty luomu härkäpapumurska ja esikypsennetyt kokonaiset luomu härkäpavut. Lue lisää www.versofood.fi