”Ohjelmistoalalle erityisen lupaavaa, että palkkatoiveet ovat realistisia” – Juniorirekryssä ennätykselliset lähes 1200 osallistujaa, 75 % naisia

Lehdistötiedote 14.02.2022

Ohjelmistoalan vakava työvoimapula on jo kestouutinen, mutta rekrytointitapahtumien suurmenestys on uunituoretta uutisainesta. Ohjelmisto- ja e-business ry:n Juniorirekry-tapahtuma on houkutellut mukaan miltei 1200 alalle pyrkivää osallistujaa. Ohjelmisto- ja e-business ry:ntoimitusjohtaja Rasmus Roiha näkee kysynnän ja tarjonnan kohtaavan entistä paremmin.

”Kun akuutti koodarivaje on yli 10 000, niin tosimielellä olemme liikkeellä. Nyt näyttää hyvältä! 1200 osallistujaa, joista 900 on naisia kertoo siitä, miten kova imu alallamme on. Ja junnuille todella on tilausta. Uusin Sykemittarimme kertoi, että yli puolet yrityksistä aikoo palkata junioreja. Tarvitsemme uusia osaajia, joista kehittyy työssä rautaisia ammattilaisia”, kuvailee Roiha alan tilaa ja tarpeita.

Juniorirekryn yhteydessä on toteutettu osallistujille myös kysely, jonka tulokset ovat merkittäviä työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaannolle. Tuloksia arvioi ammattilaisen silmin Anna Alppinen, joka johtaa IT-alan rekrytointia Academic Work’issä.

”Merkillepantavaa on, että ohjelmistoalalle hakevien työnhakijoiden palkkatoiveet osuvat todella hyvin kohdalleen. Lähes 800 kyselyyn vastanneen työnhakijan keskimääräinen palkkatoive on vajaat 2800 euroa, mikä vastaa todellista odottamaa ensipalkalle IT-alalla”, kertoo Alppinen.

”Ohjelmistoalalle on erityisen lupaavaa, että palkkatoiveet ovat realistisia. Kohtaanto siis toimii. Jos alalle pyrittäisiin ruusuisin toivein, niin totta kai työllistyminen olisi vaikeampaa”, tiivistää Roihaa.

Naisia 75 % – myönteinen muutos meneillään

Naisia virtuaalisen suurtapahtuman osallistujista on peräti 75 prosenttia. Tätä selittää Ohjelmisto- ja e-business ry:n johtaman Mimmit koodaa -ohjelman huikea suosio – ohjelmassa on mukana jo 10 000 naista. Ohjelman vetäjä Milja Köpsi on tyytyväinen ohjelman ja Juniorirekryn vetovoimaan.

”900 naista tässä tapahtumassa on tietenkin aivan upea määrä. Se kertoo, että Mimmit koodaa -ohjelmassa ei vain haaveilla töistä ohjelmistoalalla, vaan pyritään sinne tosissaan. Se alleviivaa myös, että naispuoliset alanvaihtajat – eli valtaosa ohjelmamme osallistujista – ovat liikkeellä niin suurin määrin, että se helpottaa jo koko alan osaajapulaa. Tästä olemme onnellisia”, kiittää Köpsi.

Roiha on samaa mieltä. Juniorirekryyn lähteneet parikymmentä yritystä ymmärtävät naisten arvon.

”Uskallan väittää, että tässä todella on myönteinen muutos meneillään. Naiset ovat valtava voimavara alallamme. Mimmit koodaa -ohjelman aikaansaama asennemuutos ja sen tarjoamat konkreettiset mahdollisuudet alkavat kantaa hedelmää päivä päivältä enemmän”, uskoo Roiha.

”Ei enää yllätys” – naiset pyytävät enemmän!

Juniorirekry-kyselyyn perehtynyt Alppinen poimii tuloksista myös ”entisen yllätyksen”.

”On mahtavaa, että naiset odottavat keskimäärin lähes 15 % suurempaa harjoittelupalkkaa ja 6 % suurempaa ensipalkkaa kuin miehet. Aiemmin oli toisin, mutta enää tämä ei ole yllätys. Kokeneet, alaa vaihtavat naiset tuntevat arvonsa ja mitoittavat toiveensa sen mukaan”, myhäilee Alppinen.

