OKM:ltä merkittävä erityisavustus liikuntateknologian tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen

QS Ranking 2023: Liikuntatieteet sijalla 31, kasvatustieteet paransivat sijoitustaan 14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2023 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista kasvatustieteet paransivat sijoitustaan sijalle 78 (viime vuonna 81). Sadan parhaan joukossa jatkoi myös liikunta, jonka sijoitus vertailussa on 31 (51-100 vuonna 2022). Lähellä huippua on myös psykologia, jonka sijoitus säilyi välillä 151-200.