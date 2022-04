”Olemme valmentaneet jo satoja naisia… Tavoitteemme on naisten oma teknologiayritys” – Mimmit koodaa -palkinto 2022 Susanna Kyllöselle

Lehdistötiedote 22.04.2022

Yli tuhannen naisen verkkoyleisö sai harvinaista herkkua, kun järjestyksessä vasta toinen Mimmit koodaa -palkinto luovutettiin juhlallisesti voittajalle. Viime vuonna palkinnon historiallisen ensimmäisen palkinnon voittanut Eeva-Jonna ”Eevis” Panula luki tämän vuoden voittajalle painavat perustelut.

”Susanna Kyllönen on esimerkillään ja työllään innostanut naisia opiskelemaan koodausta. Susanna on paitsi itse osoittanut, että oma-aloitteiset opinnot ovat toimiva reitti hienoon työpaikkaan ohjelmistoalalla, myös käynnistänyt yhdistyksen, joka auttaa muita pystymään samaan. Twig the Code -yhdistys on tärkeä toimija naisten saamiseksi ohjelmistoalalle, ja Susannan merkitys sen perustamiselle ja työlle on ollut täysin keskeinen”, luetteli Panula.

Kyllönen otti palkintonsa vastaan kiittäen itse muita.

”Olen superotettu ja kiitollinen tästä palkinnosta! Koen, että tämä on palkinto kaikille naisille, jotka ovat työhömme osallistuneet. Ei yksin minulle, vaan koko yhdistykselle, kaikille aktiiveille ja osallistujille – heille myös”, hehkutti Kyllönen onnellisena.

Hyvien sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden kuten mm. Andersin, Ambientian, Goforen ja Reaktorin avulla on saatu paljon aikaan.

”Olemme valmentaneet jo satoja naisia. Tarjoamme oppia myös tytöille, keväällä on tulossa vielä isoja tapahtumia. Työmme tulokset ovat konkreettisia”, kertoo tyytyväinen voittaja.

Itse monin tavoin palkittu Mimmit koodaa -ohjelma on innostanut ohjelmistoalan pariin jo lähes 10 000 naista. Ohjelmaa vetävä Milja Köpsi on erittäin iloinen, että työtä tekevät yhä useammat.

”On tärkeää, että muutkin kuin Mimmit koodaa -ohjelma ponnistelevat samojen isojen tavoitteiden hyväksi. Palkinnolla luomme uusia esikuvia, jollainen Susanna ehdottomasti on”, kiittää Köpsi.

Ensin junioriksi ja sitten senioriksi – esimerkin voima

Kyllösen oma tarina koodaamiseen ryhtymisestä on sekä koskettava että esimerkillinen.

”Kun äitini sairastui Alzheimeriin, halusin sekä haastetta omille aivoilleni että osaamisen, jolle riittää kysyntää. Mentori auttoi alkuun. Olen kiitollinen ja haluan auttaa muita”, kertoo Kyllönen.

Mimmit koodaa -ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha korostaa, että Kyllönen on hieno esimerkki sekä alalle pyrkiville, siellä eteneville että yrityksille.

”Ohjelmistoala kaipaa uusia osaajia, naiset ovat meille valtava voimavara. Susanna on itse opiskellut perustaidot, päässyt niiden avulla juniorikoodariksi – ja ylenee nyt ohjelmistokehittäjäksi Mehiläisellä. Susanna on loistava esimerkki myös yrityksille, että naisiin kannattaa panostaa”, kiittää Roiha.

Kyllönen itse työskentelee paitsi leipätyössään Mehiläisen IT-kehittäjänä, myös unelman hyväksi.

”Tavoitteemme on naisten oma teknologiayritys. Työtä on paljon, mutta miksi ei?”, kysyy Kyllönen.

Mimmit koodaa -ohjelman toiminta ja tapahtumat murtavat aktiivisesti myyttiä, että koodaaminen ja muut ohjelmistokehitykseen liittyvät työt olisivat vain miehille ja matemaattisesti lahjakkaille.

Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Mimmit koodaa on voittanut mm. Euroopan unionin tasa-arvopalkinnon ja siihen on liittynyt jo lähes 10 000 naista. Ohjelmaa johtaa Ohjelmisto- ja e-business ry.

Huhtikuun suuressa Mimmit koodaa -verkkotapahtumassa ovat olleet mukana Accenture, Accountor, Aiven, Amazon, Brella, Digia, Ericsson, Fitech, IBM, Islet, Laurea, LUT University, Microsoft, Oura, Schibsted, Siili ja Solita.

Lisätiedot:

Milja Köpsi, Mimmit koodaa -ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Susanna Kyllönen, Twig the Code, Founder, 044 3132989, susanna@twigthecode.com

Rasmus Roiha, Ohjelmisto ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi