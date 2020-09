Olli Kortekankaan kantaesitys Naantalin Musiikkijuhlilla kesäkuussa 2021

Naantalin Musiikkijuhlat on historiansa aikana tilannut ja kantaesittänyt lukuisan määrän uusia sävellyksiä. Ensi vuonna saa kantaesityksensä säveltäjä Olli Kortekankaan teos Partita concertante sellolle ja kamariyhtyeelle.

Sellosolistina esiintyy festivaalin taiteellinen johtaja Arto Noras. Konsertissa 17.6.2021 on lisäksi Mozartin ja Schumannin musiikkia.

-Partita concertante on parhaillaan työn alla. On todella mieluista saada tilaus Naantalin Musiikkijuhlilta ja tietää, että sen kantaesittäjiksi tulee joukko juhlien loistavia soittajia Arto Noras solistinaan. Arto on myös vaikuttanut teoksen erikoiseen kokoonpanoon. Soolosellon, puhallinkvintetin sekä harpun ja lyömäsoitinten yhdistelmä tarjoaa upean ja harvinaisen haasteen säveltäjälle, kertoo Olli Kortekangas.

Konsertin liput tulevat myyntiin 1.10. Lippupisteessä.

Naantalin Musiikkijuhlat olisi soinut 41. kerran 2. – 13.6., mutta festivaali jouduttiin korona-pandemian takia perumaan tältä vuodelta. Melkein kaikki taiteilijat pääsevät Naantaliin myös ensi vuonna, joten festivaaliohjelma siirtyy lähes sellaisenaan vuodelle 2021.

Festivaalin kesän 2021 liput ovat myynnissä Lippupisteessä. Huippusopraano Anne Sofie von Otterin ja pariin muuhun keväällä loppuun varattuun konserttiin on palautunut muutamia paikkoja.

Musiikkijuhlat on mukana järjestämässä perinteistä Lux Gratiae –tapahtumaa Naantaliin lokakuun lopussa yhdessä Naantalin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Musiikkijuhlien konsertissa pe 23.10. Naantalin Kylpylässä esiintyvät Art Teatro ja Total Cello Ensemble.

Naantalin Musiikkijuhlat perustettiin 1980 sellisti Arto Noraksen aloitteesta. Festivaali vietti viime vuonna 40-vuotisjuhlaansa ja ylsi lähes 20 000 kävijän yleisöennätykseen.

Naantalin Musiikkijuhlat soi ensi vuonna 8. – 19.6.2021.