Olli Silvennoinen nimitetty johtajaksi Helsingin yliopiston HiLIFE -tutkimuskeskukseen

Silvennoinen siirtyy tehtävään Biotekniikan instituutin johdosta marraskuussa.

Professori Olli Silvennoinen on nimitetty HiLIFE Helsinki Institute of Life Science -tutkimuskeskuksen johtajaksi. Viiden vuoden kausi alkaa 1. marraskuuta.

Silvennoinen on työskennellyt johtajana Biotekniikan instituutissa, joka on osa HiLIFE:a.

– Olli Silvennoinen on kansainvälisesti tunnustettu huippututkija, joka on johtanut Biotekniikan instituuttia menestyksekkäästi. Hänen aikaisempaan johtajakokemukseensa kuuluu tutkimusyksikön rakentaminen Tampereen yliopistoon. Silvennoisella on laaja ja monialainen kansainvälinen tutkimusverkosto, ja hänellä on selkeä visio HiLIFE:n tulevasta kehittämisestä, Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola kertoo.

Tehtävään oli 12 hakijaa. Haussa painotettiin erityisesti johtajaominaisuuksia, kommunikaatio- ja yhteisönrakentamiskykyä, strategista ajattelua sekä vahvaa ja monitieteistä tutkimustaustaa.

Olli Silvennoinen on toiminut viime kuukausina HiLIFE:n väliaikaisena johtajana.

– HiLIFE on jo osoittanut tärkeän roolinsa niin huippulahjakkuuksien rekrytoinneissa ja infrastruktuurien kehittämisessä kuin korkeatasoisen tutkimuksen tukemisessakin, hän sanoo.

Silvennoinen katsoo, että HiLIFE on saanut lyhyessä ajassa paljon aikaan, mutta tehtävää riittää edelleen.

– Olen vakuuttunut, että HiLIFE:lla on kriittinen ja strateginen rooli edustaa Helsingin yliopiston korkeatasoisia elämäntieteitä ja kehittää monitieteistä, kampustenvälistä toimintaa, joka on yhä tärkeämpää yliopiston globaalin vaikuttamisen kannalta.

Ennen Biotekniikan instituuttia Olli Silvennoinen toimi Tampereen yliopiston professorina ja Lääketieteellisen teknologian instituutin johtajana. Hän on työskennellyt useita vuosia Yhdysvalloissa esimerkiksi Yalen yliopistossa. Silvennoinen väitteli Helsingin yliopistosta 1988.

HiLIFE Helsinki Institute of Life Science on vuonna 2017 perustettu tutkimuskeskus, joka tukee elämäntieteiden huippututkimusta Helsingin yliopiston kampusten ja alan tiedekuntien välillä. Elämäntieteiden tutkimus kattaa laajasti eri aiheita molekyylien ja solujen rakenteesta, toiminnasta ja dynamiikasta kokonaisiin eliöihin ja ekosysteemeihin asti.

Lisätietoja:

Vararehtori Paula Eerola

Puh. 02941 22237

paula.eerola@helsinki.fi

Johtaja Olli Silvennoinen

Puh. 050 359 5740

olli.j.silvennoinen@helsinki.fi

*********************************

Ystävällisin terveisin

Miia Soininen, viestinnän asiantuntija, Helsingin yliopisto

miia.soininen@helsinki.fi 050 478 2906