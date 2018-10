Olympiakomitea ja Aava tuovat huippu-urheilun osaamisen suomalaisten hyvinvointipalveluihin

Lääkärikeskuksen Aavan lanseeraama Virta tarjoaa monipuolisia hyvinvointipalveluita ja valmennustoimintaa yksilöille ja yrityksille. Virta-palveluita kehitetään jatkossa myös huippu-urheilun osaamisen avulla, sillä Suomen olympiajoukkue ja Aava ovat solmineet 4-vuotisen yhteistyösopimuksen, jonka keskeisenä sisältönä on lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa. Samalla rakentuu olympiajoukkueen vaatimustason täyttävä testausasema Helsingin ytimeen.

– Olympiakomitean missio on suomalaisten hyvinvointi ja huippu-urheilumenestys. Haluamme yhdistää nämä tavoitteet ja lisätä suomalaisten hyvinvointia huippu-urheilun osaamisen avulla. Aava on dynaaminen perheyhtiö ja kotimainen toimija, jolla on yhteinen arvopohja olympiajoukkueen kanssa. Nyt avattava Virta Studio on huippu-urheilijoiden vaatimustason täyttävä testausasema, mutta on hienoa nähdä, miten se on valjastettu myös hyvinvoinnin edistämiseen, iloitsee Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Uudella liiketoimintamallilla ja Olympiakomitean kanssa tehtävällä yhteistyöllä Aava luo hyvinvointitoimialaa muuttavia palveluita, jossa tavallinen omasta hyvinvoinnistaan kiinnostunut suomalainen pääsee hyötymään samankaltaisesti testeistä, datasta ja analyyseista kuin olympiaurheilijat.

– Vaikka tietoa on tarjolla, ihmiset kaipaavat henkilökohtaista tukea ja konkreettista apua jaksamiseen sekä oikeiden valintojen tekemiseen. Tästä syystä Lääkärikeskus Aava on laajentanut toimintaansa terveydenhoidosta hyvinvointiin. Yhteistyö olympiajoukkueen kanssa tukee tavoitettamme nousta kotimaan markkinan suurimmaksi toimijaksi vuoteen 2022 mennessä. Toteaa Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

Olympiajoukkueessa ja suomalaisessa huippu-urheilussa on valtava sitoutunut pääoma hyvinvoinnin osaamista, tunnetta ja resurssia, joka tässä yhteistyössä valjastetaan suomalaisen työelämän hyvinvointia parantavaksi toiminnaksi. Lääkärikeskus Aava on nimennyt Virta-palvelun asiantuntijatiimiin huippuosaajia, kuten ravitsemusasiantuntija Patrik Borgin ja johdon valmentajana toimivan, triathlonin parista tutuksi tulleen Antti Hagqvistin. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka toimii Virran hyvinvointijohtajana.

– Vastaavaa palvelukonseptia ei ole ennen ollut ja se on skaalattavissa yrityksen johdosta työntekijöihin asti. Tarjoamme yrityksille valmennusohjelmia, joilla vaikutetaan työntekijöiden hyvinvointiin tietoon ja tutkimuksiin pohjautuvilla metodeilla. Yrityksen henkilöstön kehittämistavoitteet ja perusteelliset nykytila-analyysit ovat aina ohjelmien perustana. Yrityksen saavuttamia hyötyjä on mm. vähentyneet sairauspoissaolot, kasvava työn tuottavuus ja työantajamielikuvan kehittyminen. Tarjoamme palveluita myös niille yksityisille kuluttajille, joilla on halu ja tarve elämäntapojen muutokseen, sanoo Virta-palvelua johtava Petteri Kilpinen.