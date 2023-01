Oma Tauno Palo seinälle?

Hakasalmen huvilassa on päättymässä sunnuntaina 12.2.2023 Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttely, joka on omistettu Pitkänsillan pohjoispuolisen Helsingin elokuvahistorialle. Näyttelyssä on esillä lukuisien elokuvakatkelmien lisäksi runsaasti laadukkaita stillkuvia elokuvista ja tv-draamoista sadan vuoden ajalta, vuosilta 1920–2021.

Helsingin kaupunginmuseo haluaa purkaa näyttelyn mahdollisimman kestävällä tavalla. Tekijänoikeuksien omistajien luvalla kuvatulosteet lahjoitetaan Helsingin kaupunginmuseon ystävät ry:lle, jonka nimissä vedokset myydään yleisölle näyttelyn viimeisinä viikkoina. Kuvien myyntituoton ystäväyhdistys lahjoittaa Hurstinavulle, perinteiselle hyväntekeväisyysjärjestölle, joka toimii näyttelyn maisemien sydämessä auttaen tuhansia hätää kärsiviä.

”On hienoa, että näyttelykuvat voivat jatkaa elämäänsä oikeudenomistajien luvalla näyttelyn jälkeenkin. Samalla tarjoutuu mahdollisuus auttaa niitä helsinkiläisiä, jotka ovat nyt monista syistä hankalassa tilanteessa elämässään”, kertoo kuraattori Minna Santakari.

Kuvatulosteet myydään gallerioiden tapaan. Myytävät kuvat hintoineen on kirjattu myyntiluetteloon, jonka kanssa näyttelyä voi kiertää. Haluttu kuva maksetaan museon kassalla, jolloin myyty teos merkitään näyttelyssä tarralla. Ostoksensa voi noutaa näyttelyn päätyttyä. Kuvien myynti alkaa lauantaina 21.1.2023.

Rikoksen ja rakkauden kaduilla

Hakasalmen huvilassa, Mannerheimintie 13 B

12.2.2023 asti ti klo 11–19, ke–su klo 11–17

14/10 €, Museokortilla ja alle 18-vuotiaille vapaa pääsy.

www.hakasalmenhuvila.fi